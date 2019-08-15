印度任性举动招来强烈反弹

近期，“南亚火药桶”克什米尔再次成为国际社会关注的焦点。综合多家外媒消息，印度于8月5日宣布废止宪法赋予印度控制克什米尔地区的“特殊地位”。印度此举招致各方反对。巴基斯坦自8月8日起停止运营前往印度的列车，并采取降低外交等级、禁播印度电影等措施。

印度“捅了蚂蜂窝”

当地时间8月11日，印度铁路部门宣布取消“印巴友谊快车”。该列车一向被视为印巴关系的晴雨表之一。

印巴“友谊的快车”骤然停下，源于印度在克什米尔问题上的“点火”行为。8月5日，印度政府发布总统令，宣布废除赋予印控克什米尔地区特殊地位的宪法第370条，并成立“查谟—克什米尔”和“拉达克”两个中央直辖区。

一石激起千层浪。巴基斯坦外交部当天强烈谴责印度政府此举，称其违反了联合国关于该地区地位的决议。随后，巴基斯坦宣布降低与印度的外交关系级别，暂停与印度的双边贸易，将召回驻印外交官，并驱逐驻本国的印度外交官等。

8月12日，中国国务委员兼外交部长王毅在会见来华访问的印度外长苏杰生时指出，印方的举措挑战了中方的主权权益，有违双方关于维护两国边境地区和平安宁的协议，中方对此严重关切。印方的举措对中方不产生任何效力，更不会改变中方对相关领土行使主权的事实和进行有效管辖的现状。

联合国秘书长古特雷斯表示，根据1972年印巴签署的《西姆拉协议》，克什米尔地区最终地位问题应根据《联合国宪章》的有关规定，以和平方式解决。联合国在克什米尔地区的地位和作用依照《联合国宪章》和有关安理会决议确定。

克什米尔“旧疤淌新血”

印度和巴基斯坦在克什米尔地区的主权争端由来已久，双方曾为此发生数次战争。1972年《西姆拉协议》签订后该地区局势总体缓和，但两国之间仍不时发生冲突。

今年2月，巴基斯坦政府指认印度战机入侵，拒绝印方所谓在巴控克什米尔地区发动“反恐”行动的说法。此后，两国在克什米尔实控线附近交火不断，互有伤亡。

据路透社报道，克什米尔地区是过去近70年全球军事对抗风险最高的地区之一，取消特殊地位是印度政府对印控克什米尔采取的最重大政治举动。

有分析指出，印度此举实际废除了印度宪法中的“370条款”。这一条款赋予该地区独立立法权以及一系列相关特殊“待遇”，包括外地公民不得永久定居克什米尔地区、不得购买土地、不得在当地政府任职、不得获取奖学金。

据《华尔街日报》报道，印度总理莫迪在8月8日的电视讲话中为取消印控克什米尔“特殊地位”的决定辩护，称“新的地位将有利于经济和增进克什米尔人的福祉”。

四川大学中国西部边疆安全与发展协同创新中心特聘专家杨海生在接受本报采访时指出，印度此番举动，试图通过改变克什米尔地区的政治和地理地图，降低其在国际舞台上的重要性和敏感性。同时希望此举能促进外来人口大批流入，改变该地区目前的民族分布状况。

爆发大规模战争可能性小

近期，印控克什米尔地区笼罩在紧张气氛中。美联社报道，印方近期在印控克什米尔地区部署至少1万名士兵，大批士兵4日起驻扎当地警察局和政府大楼。印度媒体报道，印方计划增派2.5万名士兵。

随着印巴外交关系不断趋紧，双方紧锣密鼓排兵布阵，战争阴云笼罩克什米尔上空。印度《经济时报》甚至评论称，目前局势如同“站在刀尖上”。

美国南亚问题专家、伍德罗威尔逊国际学者中心南亚问题高级研究员库格尔曼在《外交政策》杂志网站撰文称，印度在克什米尔问题上的突然举动是在玩火自伤，新德里方面的强力打压可能让地区陷入不稳定。英国《独立报》也刊文称，“印度此举对自身是否有利令人怀疑，但肯定会给整个南亚带来更多麻烦。”

据杨海生分析，印巴由于克什米尔争端结下梁子已久，小规模局部武装冲突已是家常便饭。“但目前来看，双方都不愿意看到战争造成难民危机。且双方在核力量的威慑下，爆发大规模战争的可能性不大。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)