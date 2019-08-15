图一：目前，阿富汗安全局势依旧堪忧。8月7日，阿富汗首都喀布尔发生汽车炸弹爆炸事件，已造成95人受伤。图为安全人员在爆炸现场附近警戒。

新华社/路透

图二：近日，在日本首都东京的新大久保，行人从标有日本和韩国国旗的广告牌前走过。

新华社/美联

美国与阿富汗塔利班结束第八轮谈判（图一）

8月12日，美国与阿富汗塔利班在卡塔尔首都多哈举行的第八轮谈判结束，双方尚未就阿富汗问题达成最终协议，但均表示谈判取得了成果。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德当天在社交媒体上说，本轮谈判的后几天主要聚焦一些技术细节问题，谈判“取得了成果”。但他没有透露谈判在哪些方面取得了成果。

阿富汗塔利班发言人穆贾希德当天在社交媒体上表示，第八轮谈判“艰苦而有成效”，双方谈判代表决定向各自领导人汇报，以确定接下来的步骤。

韩国把日本移出贸易“白色清单”（图二）

8月12日，韩国政府发布战略性产品进出口公告修订案，决定把日本移出韩国的贸易“白色清单”。

根据韩国产业通商资源部当天发布的声明，韩国把享受战略性产品进出口便利政策的“甲类”贸易对象细分为“甲1”和“甲2”两类，把先前“甲类”贸易对象日本列入新增的“甲2”类别。

日本被列入“甲2”类别后，韩国企业如果计划向日本出口战略产品，除个别例外情况，原则上必须逐次申请，所需提供文件由此前的3种增加为5种，审批时间由此前的约5天延长为约15天。

按照该声明，新的分类规定将在随后20天内征询公众意见、接受审议，并于9月中旬付诸实施。

（均据新华社电）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)