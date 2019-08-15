“美国经济因挑起贸易战而变糟”（环球热点）

当地时间8月13日，美国贸易代表办公室发表声明，决定推迟对部分中国商品类别加征10%的关税，加征关税时间由原来9月1日推迟至12月15日。8月1日，美国总统特朗普在社交平台“推特”上发文，宣称将于9月1日起对价值3000亿美元中国输美产品加征10%关税，随后又给中国扣上所谓“汇率操纵国”的帽子。

连日来，美国升级对华经贸摩擦，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，引发美国国内各界严厉批评。

保护主义能保护美国产业与就业安全吗？单边主义能使美国再次伟大吗？美国媒体和业界心里有一杆秤。

“为加征关税埋单的是美国人”

“与之前对中国加征的关税类型不同，新征收关税的目标是消费品。”针对美国拟加征关税的表态，美国哥伦比亚广播公司（CBS）不无担忧地表示，“这意味着电子产品、服装等产品的价格可能更高。该决定一旦生效，美国的进口商而非中国，将支付新的关税。

美国消费者新闻与商业频道网站（CNBC）进一步指出，“企业主们对政府的主张越来越失望。许多美国公司的供应合同是以美元为基础的。”他们不认为人民币贬值可以弥补他们支付的关税。

“关税没有任何好处。”美国纺织品公司首席执行官卢滕贝格表示，“供应关系建立在质量、能力和价格的综合考量之上，历经多年形成，不可能在总统发出推特后的15分钟内做出改变。”

正如CBS报道所指出的，“美中贸易战可能很快触及一长串消费品”，美国民众将最终承担关税重负。以鞋类为例，美国市场上销售的鞋子约70%是由中国制造的。美国鞋类分销商和零售商称，从平底鞋到运动鞋再到工作靴，所有商品都已被征收67%的关税，美国消费者每年要为鞋类多支付30亿美元。

“为关税埋单的不是中国政府或中国人，而是美国人。他们通过直接或间接的方式，从美国经销商那里接过了关税。”美国福克斯新闻频道主播在节目中直言不讳地表示。

CNBC援引数据称，到目前为止，美国纳税人已经为政府的关税政策支付了270亿美元，其中大部分来自对中国加征的关税。

“征税不是解决问题的办法。”总部位于纽约德尔塔儿童公司的负责人表示，“购买婴儿床、摇篮的父母现在需要支付更高的价格，尽管他们的收入没有相应增长。我们对生育孩子征税，对普通消费者征税，这是一个悲伤的故事。”

“无理性的观点几乎每天都在上演。”《纽约时报》刊登美国经济学家、诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼的文章指出，美国政府主要针对中国对美贸易顺差采取措施。然而，这种贸易顺差的形成有多重原因，并非中国政府人为控制的结果。此外，“中国经济对贸易的依赖程度较低，且出口到美国的商品不到其出口总量的1/5。”

“担心赔钱的不只是农民”

面对美国出尔反尔、肆意以关税极限施压的行为，中国国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。

消息一出，美国农业界再次忧心忡忡。“总统的关税推文为美国农民和零售商蒙上了一层贸易战阴影。”《华盛顿观察者报》称，“对美国中西部农民来说，政府发动的贸易战已经给他们增加了很多负担，迫使一些人身负债务，另一些人一路走向破产。这条推文将使他们的生活变得更加混乱。”

“这是楔入棺材的又一颗钉子。”雅虎财经网站援引北达科他州一位豆农的话说，“当前事态似乎只是恶化而非好转。再持续下去，美国纳税人或许不得不支付又一轮援助资金，避免这个国家各地的农民蒙受损失。”

据CNBC报道，近年来，中国已经成为美国最大的贸易伙伴之一。自美中贸易摩擦开始以来，美国对中国的农业出口从2017年的195亿美元骤降至2018年的92亿美元，这是自2007年以来的最低水平。“这样的降幅增加了中部农业区的经济痛苦，农场的破产数量为2012年以来的最高水平，超过3/4的人认为美国农民首当其冲受到关税的冲击”。

事实上，美国各行各业都深受政府肆意对华加征关税之苦。“越来越担心在白宫发起的贸易战中赔钱的，不只是农民。”据CNBC报道，由于新一轮关税针对服装和其他消费品，零售业普遍被认为是受影响最大的行业之一。“零售商和制造商近日警告称，政府加征关税将迫使他们在涨价和裁员之间做出选择”。

美国《安克雷奇每日新闻报》近日刊文称，美中贸易战严重影响阿拉斯加及全美海鲜销售。“自去年7月中国向美国征收25%报复性进口产品关税以来，美国海产品销售总额下降了3.4亿美元，降幅达36%”。

“关税之争对美国制造业和资本投资产生巨大影响。”美国总统特朗普前首席经济顾问加里·科恩在英国广播公司（BBC）的一档节目中表示，“关税提高了从中国进口重要产品的成本，抵消了政府旨在刺激经济的减税政策的作用，贸易战正在适得其反，我们没有看到为制造业创造就业机会。”

“可能导致美国经济陷入衰退”

当美国在错误轨道上一意孤行不回头时，包括高盛、摩根士丹利等华尔街投行在内的机构纷纷对美国经济亮起“红灯”。

据路透社消息，由于贸易紧张局势发展带来的影响大于预期，高盛已将美国今年四季度经济增长预期下调了20个基点，至1.8%。摩根士丹利在一份报告中指出，从全球制造业PMI、经济以外指数及经济状况看，当前美国经济比2007年经济危机即将爆发前更糟一些。

《华尔街日报》近日公布的经济学家调查显示，预计未来12个月美国经济陷入衰退的概率已从7月份调查时的30.1%升至33.6%，为该报2011年调查以来最高水平。

根据美国最大的贸易行业协会“关税伤害美国腹地”的统计，自从美国挑起中美经贸摩擦，美国经济已经损失超过300亿美元，约合人民币2080亿元。

美国前财长劳伦斯·萨默斯近日在接受美国有线电视新闻网采访时表示，随着贸易紧张局势继续加剧，美国经济正处于全球金融危机以来的最危险时期。“毋庸置疑的是，在当前贸易纠纷环境下，美国工人会变得更穷、美国企业的利润会更少，美国经济会因为我们挑起的贸易纠纷变得更糟”。

《华尔街日报》的社论警告，美国政府错误的贸易政策可能导致美国经济陷入衰退。文章指出，自2018年美国对外贸易摩擦升级以来，美国企业的信心和资本支出逐渐下降，并开始对美国经济增长产生负面影响。目前，美国经济增速已从近3%放缓至2%，每月平均新增就业岗位也从2018年的22.3万个降至今年的16.5万个。

据BBC报道，贸易战使美国的对外贸易和商业投资出现萎缩。代表300多万家美国公司的美国商会表示，对中国的最新关税“只会给美国企业、农民、工人和消费者带来更大的痛苦，并破坏美国经济”。

“如何阻止总统贸易战的疯狂？”《纽约时报》近日刊登美国对外关系委员会高级研究员、乔治城法律中心教授希尔曼的文章，建议加强国会权力，限制总统对经济的鲁莽伤害。

“美国政府的做法像一把利剑，抵住的是美国经济的咽喉，而不是中国经济。美国经济可能遭受重创，消费和就业面临双重打击风险。”CNBC援引观点称。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)