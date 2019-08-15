美国有关政客助纣为虐，就是暴力犯罪分子背后黑手

新华社香港8月14日电 针对媒体报道美国会众议长佩洛西、议员卢比奥等发表“香港警察加强使用武力并将示威者定性为暴力罪犯令人震惊”“敦促特区政府撤回修例、禁止警察使用暴力”等谬论，外交部驻香港特区特派员公署发言人14日表示，美有关议员混淆是非、颠倒黑白，煽动暴力犯罪，他们用自己的言行表明，他们就是极端暴力分子背后的黑手。

发言人说，近期香港暴力犯罪不断升级，暴徒们采取极端手法瘫痪机场、打砸纵火、围攻警署，残忍地咬断警察手指，悍然向警署投掷汽油弹导致警察严重烧伤，甚至使用大口径强力射击装置袭击警员。昨日竟然还发生了暴徒非法拘禁、肆意围殴一名旅客及一名记者、暴力抗拒警察执法、围殴警察、阻拦警车、救护车的极端暴行。这些泯灭人性、令人发指、罄竹难书的极端暴行，不是暴力犯罪是什么？在铁的事实面前，美有关政客居然反咬一口，要求“禁止警察使用暴力”，你们还有起码的良知和是非吗？如果你们这样助纣为虐还不算是暴力犯罪分子背后的黑手，那么谁是？

发言人指出，面对这些突破法律、道德、人性底线的严重暴力犯罪，美政客为一己政治私利，肆无忌惮地充当极端暴力分子的保护伞和代言人，昧着良心诋毁诬陷在空前压力下仍在克制、专业执法的香港警队，包括700万香港同胞在内的中国人民同声谴责！

发言人强调，乾坤朗朗，天理昭昭。天网恢恢，疏而不漏。“反中乱港”势力切莫低估我们捍卫国家主权与安全、维护香港繁荣稳定的坚定意志和能力。霸权主义者在别人的土地上恣意妄为必将付出沉痛代价！任何违法犯罪行为必将受到法律的严惩！

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 04 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)