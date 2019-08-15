中方的立场具有积极建设性（国际论坛）

我曾赴中国考察、交流与学习，亲身感受到中国经济充满活力。中国提出共建“一带一路”倡议，不仅为国内经济发展持续增添动力，还创造了国际合作新方式，维护了人类和平发展。

然而，中国良好的发展势头成为美国一些人的心头大患。他们认为中国发展会动摇美国霸权的根基，因此单方面挑起对中国的经贸摩擦，企图打压中国发展。

美方的出发点“美国优先”并不新鲜，上世纪30年代美国一些人在面对经济危机时也曾有同样的叫嚣。“美国优先”诠释了美国几十年来对外政策的取向，即一切军事政治同盟和经贸关系，都是为了征服、掠夺并紧紧攥着世界霸主的权柄。随着霸主地位的摇摇欲坠，美国国内那些抱持一两个世纪前陈旧思维的人，又迫不及待地把“美国优先”搬出来，给自己的霸权主义行径披上漂亮的外衣。而在“漂亮外衣”之下，美国国内工人福祉受损、民众消费水平降低、中小企业发展受限、科研机构创新能力下降等负面影响被忽视，何谈“维护美国人民的利益”？

在中美经贸磋商中，美方抛弃了一个大国应有的尊严和信用，罔顾事实、反复无常、出尔反尔，严重威胁国际谈判的互信基础。这一伎俩不仅施加给中国，还施加给法国乃至欧盟这样的“跨大西洋伙伴”。这种极度挑衅的单边主义行径破坏国际法和国际关系基本准则，给全球造成极大不确定性，成为国际关系发展的巨大障碍。

美国一些人甚至信奉“文明冲突论”，妄图煽动种族对立、对抗。历史已经无数次证明，这样的极端思想一旦同强权结合，将会给人类造成巨大灾难，我们要对此高度警惕。我同意中方在亚洲文明对话大会期间对“文明冲突”论调的批驳，因为“文明冲突”论调既不符合人类进步的历史进程，也严重脱离当今世界的实际。文明因交流互鉴而璀璨，这是不争的事实。

中国6月初发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，向世界清晰阐明中国对中美经贸磋商的政策立场，受到世界欢迎。白皮书充分展现了中方避免陷入“零和博弈”的陷阱，致力于构建互利双赢的发展逻辑，寻找符合双方利益的最大公约数。中方展现出了对美方的充分尊重，并愿意通过平等对话为磋商创造条件。中方的立场具有积极建设性。

（作者为法国共产党全国执行委员会委员、国际部负责人）

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 03 版）

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