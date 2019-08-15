内马铁路助力肯尼亚经济社会发展

日前，作为肯尼亚蒙内铁路延长线的内马铁路一期工程铺轨架梁工作完成，实现全线贯通。该段铁路计划于今年10月开始通车运行。

内马铁路是肯尼亚2030年远景规划的旗舰项目，同时也是东非铁路网的重要组成部分，线路从肯尼亚首都内罗毕引出，延伸到达肯尼亚与乌干达之间的边境城市马拉巴，全程采用中国标准，客运设计时速为120公里。其中一期工程全长120公里，由中国交通建设集团有限公司承建。

内马铁路经过东非大裂谷断裂带，地质条件复杂，特大桥、隧道施工难度大，中国建设者攻克了重重技术难题，得到了肯尼亚铁路公司董事会主席迈克尔·瓦韦鲁的高度称赞。瓦韦鲁表示，内马铁路一期动工后，雇佣当地员工超过2.6万人，约占全部员工的90%。工程还与当地400余家材料供应商以及百余家公司开展合作，又为当地间接创造了2万多个就业岗位。此外，项目还为肯尼亚培养了大批施工技术人员，带动水泥、钢材、运输等行业发展，提高了肯尼亚的工业化水平。

除了高质量完成施工进度，工程还注重兼顾环境保护。内马铁路穿过内罗毕国家公园，采用总长6.5公里全线跨越公园的特大桥方式，解决了野生动物的穿行问题，同时大桥下的植被也复垦如初。

肯尼亚野生动物保护局内马铁路项目协调员姆布古亚说，铁路最大限度地减少了对野生动植物的影响，“中国企业在用实际行动兑现环保承诺”。肯尼亚《旗帜报》专门用两个版面刊登记者调查，称赞内马铁路出于环保考虑，弃用当地流沙，而全部改用人工砂。报道中提到诸多中国施工人员在环保方面的努力：建设用砂全部从靠近工地的岩石中生产，大幅降低运输成本；将火山灰“变废为宝”，节省大量能源消耗等。

（本报约翰内斯堡8月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 03 版）

(责编：马昌、曹昆)