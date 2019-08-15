美国单边主义霸权主义行为加剧全球市场动荡

8月14日，中国社科院国家金融与发展实验室举行“重塑国际经济金融新格局”研讨会。与会专家一致认为，美方威胁加征关税、指责中国为“汇率操纵国”的做法，不仅没有任何依据，而且加剧全球市场动荡，对世界经济发展的影响极为恶劣。中国应该集中精力办好自己的事，坚定不移推进改革开放和高质量发展。

美国政府言而无信的做法，加剧全球市场波动，最终一定会“搬起石头砸自己的脚”

中国社科院亚太与全球战略研究院大国关系研究室主任钟飞腾说，美国政府一再言而无信、出尔反尔的做法，会导致投资者行为的短期化，加剧全球市场波动，对全球经济体系产生的系统性风险将进一步扩大。

中国社科院国家金融与发展实验室副主任殷剑峰认为，美国经济基本面存在潜在GDP增长率持续下降、资产价格虚高等严重问题，在这种背景下，美方威胁加征关税等做法，一定会“搬起石头砸自己的脚”。

将中国列为“汇率操纵国”，是美国粗暴的单边主义霸权主义行为。中国社科院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬说，美国政府指责中国是“汇率操纵国”，这是非常荒谬的。“我们研究发现，反而是美国政府经常操纵汇率干预市场，汇率变成了美国政府手中对付他国的武器。”

中国社科院世界经济与政治研究所副所长姚枝仲认为，美国政府指鹿为马、颠倒黑白，在全球经济格局中的影响极为恶劣。

“美国政府的做法用心险恶，企图把美国自身的问题归结于中国，极限施压，迫使中国在中美经贸谈判中让步和就范，以捞取更大、更多的好处。”对外经济贸易大学副校长丁志杰说。

武汉大学经济学博导管涛认为，美国对中国操纵汇率的指责罔顾事实。“人民币在市场供求的作用下有涨有跌是正常的，美国政府将市场力量驱动的人民币贬值视作汇率操纵，显然是缺乏专业精神和基本常识的表现。”管涛说，美国这种乱贴“汇率操纵国”标签的行为，对其国际声誉造成了极大伤害。

中国应保持战略定力，将挑战变为深化改革开放和高质量发展的动力

面对美国来势汹汹的霸凌行为，与会专家一致认为，中国应保持战略定力，集中精力办好自己的事，将当前挑战变为深化改革开放和高质量发展的动力。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云认为，稳妥应对当前挑战，关键是保持战略定力，坚定不移地推进改革开放和高质量发展。其中包括进一步扩大开放、优化营商环境、减税降费、加强科技创新以及推进市场多元化等。

中国社科院数量经济与技术经济研究所经济系统分析研究室主任娄峰说，科技政策是应对中美经贸摩擦最有效的措施。“中美经贸摩擦使我们清晰地认识到，经济增长必须有强大的科技创新和研发为基础，只有掌握了核心技术才能确保我国的经济社会发展不受制于人，才能真正掌握自己国家发展的命运。”

娄峰说，一方面应在经济结构、经济运行机制、科技研发等方面进行深度变革，加强自主创新，激发和调动全社会包括企业、科研机构科技创新的积极性和主动性；另一方面，需要破除一系列不利于生产力发展的体制机制弊端，创造更加包容、公平、自主流动的现代市场经济体制。

李扬说，当前我们处在国际经济金融新旧格局交替的时期，这一过程是长期的，我们应该在变化中求生存、谋发展，把握好时与势。关键是完善自己，提高自身发展质量，保持战略定力，集中精力办好自己的事。

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 03 版）

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