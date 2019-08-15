美国与阿富汗塔利班在卡塔尔首都多哈举行的第八轮谈判8月12日结束，尽管双方尚未就阿富汗问题达成最终协议，但均表示谈判取得了成果。与此同时，阿富汗安全局势依然严峻。本月初，联合国阿富汗援助团的报告显示，7月份阿富汗平民伤亡人数超过1500名，是自2017年5月以来平民伤亡人数最多的一个月。分析人士指出，塔利班和美国之间和谈的悬而未决使得阿富汗安全形势愈发难以预测。

联合国的报告表示，反政府武装发动的各类袭击是阿平民伤亡的主要原因，超过五成伤亡来自简易爆炸装置袭击。联合国秘书长阿富汗问题特别代表山本忠通指出，“最近几周，阿富汗和平进程在推进，但冲突也在加剧。”联合国近日公布的另外一组数字显示，今年上半年，阿富汗国内冲突共造成3812名平民伤亡，其中1366人死亡，2446人受伤。尽管平民伤亡总数较2018年同期有所减少，但是今年第二季度的平民伤亡人数比第一季度呈现高达27%的增长，这一趋势令人不安。阿富汗媒体分析认为，塔利班不断通过武装袭击提高在谈判桌上的筹码，未来阿富汗安全形势仍不容乐观。

据《阿富汗时报》报道，阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米8月13日否认塔利班组织与阿富汗安全部队达成节日“休战”，并表示安全部队在节日期间共挫败了13起由塔利班武装分子策划的袭击事件。阿富汗首都喀布尔8月7日上午发生汽车炸弹爆炸事件，至少造成95人受伤，阿富汗塔利班宣布制造了此次袭击事件。7月31日，阿富汗阿西部法拉省发生一起塔利班武装分子埋设的地雷爆炸事件，造成至少34人死亡，17人受伤。

阿富汗局势的持续动荡引发国际社会的广泛担忧。半岛电视台援引联合国秘书长阿富汗问题前副特别代表彼得·加尔布雷斯的分析称，即便美国和塔利班达成了和平协议，这一协议能否真正生效依然存疑。加尔布雷斯认为，塔利班是否会继续在阿富汗国内采取武装斗争策略，以及塔利班谈判代表是否有能力让其所有派系都遵守所签署的和平文件，都是阿富汗和平进程下一步面临的严峻考验。《阿富汗时报》近日发表的一篇社评指出，“谈判给期盼和平的阿富汗人民带来了希望，但与此同时，安全局势的不断恶化又削弱了他们的梦想。”

（本报伊斯兰堡8月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 17 版）

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