一带一路与中智贸易合作主题会议举行

据新华社圣地亚哥8月13日电 （记者尹南、张笑然）2019“一带一路”与中智贸易合作主题会议12日在智利首都圣地亚哥举行，中智官员与企业家共商建设“一带一路”，促双边经贸合作再上新台阶。

智利众议长伊万·弗洛雷斯说，智中两国议会间交流在政治、经济基础上增加了科技和文化内容，充实了双边合作的内涵，这意味着两国正在建设更为成熟、更具战略性的新型关系。

智利农业部长瓦尔克介绍说，智利每年向中国出口大量农林牧渔产品，每一个获准输华的农产品品种在智利都拥有数千至数万公顷的种植面积，其出口支撑着智利大批就业，为智利农村减贫做出了重要贡献。

中国驻智利大使徐步在发言中表示，“一带一路”倡议聚焦发展，以促进基础设施建设和互联互通为核心内容，这与智利的发展战略和需求不谋而合，中智双方应当凝聚新共识，推动两国发展战略有效对接、发展议程相互融合。

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 17 版）

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