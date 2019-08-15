俄政府支持莫斯科警方制止骚乱

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫8月13日表示，俄罗斯政府支持莫斯科警方采取行动坚决制止社会骚乱。他对媒体表示，克里姆林宫认为权力机关工作人员绝不应过度使用暴力，但执法者采取行动坚决制止社会骚乱的做法是正确的。

据塔斯社报道，针对警方使用武力的行为，佩斯科夫表示，执法机构正在履行自身职责，采取一切必要措施来制止非法活动，并且保障合法集会安全展开。若未经许可的集会导致大规模骚乱，政府可将其定性为“有组织的骚乱”并予以坚决制止。佩斯科夫补充，当警方因制止骚乱而遭到司法诉讼时，应对相关案情进行必要调查并在法庭上予以审理。

据悉，由于多名计划参加莫斯科市杜马选举的独立候选人被莫斯科市选举委员会取消参选资格，部分人士开始在莫斯科市中心举行集会活动。自7月20日起，莫斯科已经连续四个周末出现集会，其中只有第一次是经过批准的合法集会。莫斯科警方在维持现场秩序时与部分示威者发生冲突，拘留了上千名非法集会参与者。俄调查委员会根据大规模骚乱等事实多次进行刑事立案，十多人因涉案被批捕。

8月10日的集会游行是莫斯科近年来规模最大的非法集会，警方在维持现场秩序时与部分示威者发生冲突。据莫斯科内务总局新闻处消息，当天共有136人因为违法行为被警方拘留。7月27日，反对派在莫斯科非法集会，抗议者试图突破设置的路障，与警察发生冲突，警察采取措施进行驱离。据俄罗斯卫星通讯社援引警方消息称，在非法集会期间，有1074人因各项违法行为被警方拘留。

据《俄罗斯报》报道，佩斯科夫呼吁俄罗斯公民理智看待执法人员举动，尊重法院判决结果。

全俄社会舆论研究中心日前的一次民意调查显示，多数莫斯科市民支持警方在法律框架内采取“严厉措施”来应对未经批准的集会。

塔斯社报道称，俄罗斯国家杜马此前呼吁调查一些外国媒体和外交使团干涉俄罗斯内政的行为，尤其是在未经授权的非法集会期间的此类行为。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄外交部已经将掌握的美国外交人员、媒体操纵莫斯科非法集会的证据提供给俄国家杜马。据塔斯社报道，俄国家杜马主席沃罗金近日表示，国家杜马将在8月19日召开特别会议，讨论对操纵莫斯科非法集会的外国势力进行调查。

（本报莫斯科8月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 17 版）

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