“期待与中国深化影视交流合作”

利用无人机完成的物流配送、精确显示的卫星影像、高速运行的光量子计算机……一帧帧闪动的画面，描摹出充满创新活力的中国形象。8月12日，由中国驻里约热内卢总领馆和巴西里约热内卢州政府共同主办的首届中国巴西电影电视展在里约热内卢开幕。开幕式上播放的纪录片《创新中国》让现场观众屏息凝神，不愿错过任何一个细节。

纪录片展映后，记者遇到在媒体行业工作的加布里埃尔。他表示，中国在通信、生物、能源等领域的科技水平位居世界前列，但由于巴中两国距离遥远，不少巴西民众对此知之甚少，还有部分人认为中国产品质量欠佳。“毫无疑问这是一种偏见，因此，在巴西播放此类纪录片非常必要，可以让巴西人认识一个全新的、高科技的、不断发展中的中国。”

影视展期间，一批中巴近年来的优秀影视作品将与观众见面，包括中国的《流浪地球》《中国合伙人》《拆弹专家》等，以及巴西电视台摄制的与中国相关的纪录片等。中国驻里约热内卢总领事李杨在接受记者采访时表示，中巴双方各自精选了影视作品，这是两国第一次举办这样的双边影视展。“定期举办此类影视、艺术、文化交流活动可以促进两国民心相通，为两国各领域合作打牢民众基础。”

绰号“老马”的里约商会高级委员会副主席马尔科·波洛长期致力于促进巴中文化交流。“巴中两国拥有传统友谊，两国民众增加彼此了解的渴望日渐浓厚。此次活动可以让巴西民众通过影视作品认识今天的中国。”波洛说。

里约州文化和经济发展厅长鲁安·利拉两个月前刚访问过中国，今年10月他还将随一个规模更大的代表团再次前往中国。他表示：“巴西的影视行业很庞大，我们期待与中国深化影视交流合作。”

中国和巴西都有着广阔的文化市场，让自己优秀的影视作品进入对方市场，对两国做大做强各自的文化产业均具有重要意义。巴西微松数字公司负责人卡洛斯·安德拉德也出现在本次影视展开幕式现场，他告诉记者：“我从小很喜欢看功夫片，现在应该让巴西人更多看到来自真正功夫发源地的影视作品，让巴中两国民众‘看见’彼此非常重要。除了内容互换，未来我们还计划共同拍摄影视作品。”

此次影视展开幕前后，正值“中国里约友好日”和巴西“中国移民日”之际，今年，中巴两国迎来建交45周年，金砖国家领导人第十一次会晤也将在巴西举行。随着中巴互动交往增多，双方在影视领域的合作必将结出丰硕成果。

（本报里约热内卢8月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 17 版）

(责编：曹昆)