丑闻频发，美军形象遭公众质疑（深度观察）

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近年来，美军吸毒、虐俘、性侵、谋杀等各类丑闻不时传出，且多起丑闻涉及海豹突击队、海军陆战队特种部队等精英部队。其中，仅海军陆战队在近10年间就有25336名士兵因违反军纪或犯罪被开除，引发公众诸多质疑。有分析指出，美军内部虽也就相关违纪和犯罪问题进行调查，但对于丑闻频发背后的系统性问题，却难以拿出有效办法。

最近一段时间，美国军方曝出多条丑闻，引起了美国媒体广泛关注。在美国加利福尼亚州海军陆战队基地，先后有21名士兵因涉嫌人口走私和毒品犯罪而被逮捕。在伊拉克，美国海军下属特战部队海豹突击队的一个排士兵因为军纪问题，被提前遣送回本土。此外，海豹突击队在弗吉尼亚州的一个基地最近也曝出了士兵集体吸毒等问题。

海军陆战队士兵参与人口走私

加利福尼亚州彭德尔顿基地距离美墨边境约100公里，是美国海军陆战队在美国本土最主要的基地之一。7月25日上午，该基地的16名海军陆战队士兵因涉嫌参与人口走私及毒品犯罪，被海军犯罪调查局官员当场逮捕。第二天，海军犯罪调查局再度对外表示，另有3名驻扎在该基地的士兵因涉嫌参与人口走私和毒品犯罪而被捕，包括两名海军陆战队士兵和1名海军医务兵。

多家美国媒体报道称，美军士兵参与走私及毒品犯罪丑闻早已屡见不鲜。7月3日，两名同样来自彭德尔顿基地的海军陆战队士兵被捕，并被控协助3名墨西哥非法移民进入美国。当时，边境执法人员在两人车内发现了3名自称是墨西哥公民的非法移民。这3人对执法人员表示，每人要支付8000美元才能进入美国。2018年，得克萨斯州胡德堡基地的4名美军士兵因将非法移民隐藏在军事装备内而被定罪。同年，该州布利斯堡基地的两名士兵对法庭承认，自己参与了走私两名非法移民。

令美国军方更为尴尬的是，当前美国政府将解决美墨边境的非法移民问题作为一项执政重点，派遣大批军队至边境协助执法，是美国政府加强边境管控的主要动作之一。“无论是人口走私，还是毒品走私，不少边境走私网络都在利用美军内部腐败来绕开监管，”圣迭戈大学政治学副教授戴维·谢克就此事评论称。《纽约时报》的评论写道，此次抓捕行动表明，军队和边境巡逻人员在边境加强执法，“对阻止移民几乎没有起到什么作用，反而产生了意想不到的效果——提高了走私门槛，吸引更多犯罪网络集团加入走私行当”。

近年来，海军陆战队不断传出丑闻，引发公众质疑。海军陆战队司令大卫·伯格上将在7月份发布的一份文件中指出，2009—2019年间，共有25336名海军陆战队士兵被开除，其中有11765人因涉毒品和酗酒问题被开除，光替换这超过2.5万名士兵美军就需要额外花费10亿美元。

精英部队秩序和纪律严重恶化

就在美国海军陆战队曝出人口走私丑闻的前一天，美国特种作战司令部发布一则声明，称海军下属特种作战部队海豹突击队的一个排士兵被提前从伊拉克遣送回国。声明称，此举是因为该排“秩序和纪律严重恶化”，“指挥官对该排完成任务的能力失去了信心”。

据《华盛顿邮报》等美国媒体报道，该排隶属于海豹突击队第七分队，在伊拉克部署期间违反了禁止饮酒的军纪，且被曝出发生了性侵丑闻。报道还称，该排士兵在被调回国前，拒绝配合前方调查人员的工作。

近年来，作为美国精英部队的海豹突击队丑闻不断，引发媒体广泛关注。美国《海军时报》7月下旬援引一项内部调查报告称，位于弗吉尼亚州的美军海豹突击队第十分队有6名士兵涉嫌集体吸毒，此前他们被查出可卡因和其他违禁药物检测呈阳性。调查还发现，这些士兵曾多次成功靠调换尿液躲避相关检测。

在美军内部，海豹突击队精锐曾参与击毙本·拉登等军事行动，其形象更是被不断搬上银幕。然而近年来，海豹突击队不断传出丑闻，令其形象明显受损。去年底，海豹突击队狙击手爱德华·加拉格尔被指控在伊拉克战场杀死战俘并对非战斗人员射击。此前，两名海豹突击队士兵和两名海军陆战队特战部队士兵涉嫌在马里杀死1名陆军“绿色贝雷帽”特种部队士兵，更是在美国社会引起了轩然大波。

美国VOX新闻网的相关报道写道，不断出现的丑闻，引发了人们对海豹突击队内部“存在系统性问题的担忧”。另据福克斯新闻网报道，就近来发生的一系列丑闻，海军特种作战司令部司令、海豹突击队指挥官科林·格林少将在一份备忘录中承认，“我们存在严重问题”。他还表示，“我们的一些下属部队未能保持良好的秩序和纪律，我们作为海军特种部队的文化正受到质疑”。

管理不善、深陷战争因素难辞其咎

美国国内有分析指出，美军丑闻频发，一方面反映了内部管理不善，另一方面，美军常年深陷战争、系统性问题没有真正受到重视等因素也难辞其咎。

美国《军事时报》的报道称，近年来，美国军方对行为不端的军人进行的军事司法和其他严厉惩罚的数量不断下降，五角大楼高层担心一些指挥官对军事纪律的态度有所软化。该报调查发现，2007—2017年间，美国陆军、海军、空军和海军陆战队处理的一般、特别和简易军事法庭案件总数下降了近70%，与此同时，四个军种非司法处罚案件数量也下降了近40%。

哥伦比亚大学政府学教授罗伯特·夏皮罗接受本报记者采访时表示，一般而言，面对出现的问题，美军对外部监督较为抗拒。与此同时，从美国的政治文化来看，公众人物面对美军出现的问题，一般也会更为谨慎，公开发声批评美军会面临更多困难和压力。记者发现，就美军近来发生的这一系列丑闻，美国媒体的相关报道多数较为简短，且基本以转述美军发布的相关信息为主，这同其他丑闻发生后，媒体纷纷深挖内幕的情况有所不同。

有美国媒体分析，美军丑闻频发同其常年深陷战争泥潭不无关系。《军事时报》今年年初的一篇报道表示，过去几年里，美军精英部队出现的问题，其范围之广、程度之深，令负责为他们的行动提供资金的国会领导层感到震惊。美军“绿色贝雷帽”老兵格雷格·沃克表示，过去近20年中，从阿富汗到伊拉克再到叙利亚，美国不断发动对外战争，精锐部队疲惫不堪，几乎没有机会休整，甚至没有机会摆脱药品依赖。“美军中的一部分士官因为战争可能会变得非常偏执、刻薄、愤世嫉俗，就像刹车片会渐渐磨损一样，人也会被战争耗尽。”沃克如是说。

（本报华盛顿8月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 17 版）

(责编：曹昆)