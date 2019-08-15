伊朗：遭扣押涉伊油轮将“很快”获释

新华社电 伊朗官员13日披露，遭英国方面扣押的涉伊朗油轮“格蕾丝一号”将“很快”获释。

伊朗伊斯兰共和国通讯社和法尔斯通讯社援引港口和海事组织副主管贾利勒·伊斯拉米的话报道，就油轮遭扣押，伊方与英方磋商并“交换一些文件”，“英方对释放伊朗油轮‘格蕾丝一号’感兴趣”。

伊斯拉米说：“我们相信，不久的将来，‘格蕾丝一号’将悬挂伊朗国旗、在国际水域恢复作业。”

只是，伊斯拉米没有披露油轮可能获释的具体时间和伊英磋商的具体内容。

英国海外领地直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押悬挂巴拿马国旗、装载伊朗原油的“格蕾丝一号”，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。这是欧洲方面首次扣押涉嫌违反欧盟对叙制裁的油轮。

伊朗方面多次敦促英方释放“非法扣押”的油轮，说它遭拦截时处于国际水域，且并非向叙利亚运送原油。伊斯拉米8月13日告诉伊朗媒体，依据“错误的指认”，“格蕾丝一号”遭扣押。

直布罗陀最高法院7月19日下令，延长扣押装载伊朗原油的油轮，期限30天。同一天，伊方在霍尔木兹海峡扣押悬挂英国旗的“史丹纳帝国”号油轮，指认它与伊朗渔船相撞并违反多项规定。

多家媒体13日报道，直布罗陀当局对“格蕾丝一号”的扣押即将到期，直布罗陀最高法院15日将决定是否再次延长扣押。

一家伊朗媒体以直布罗陀当局官员为消息源报道，“格蕾丝一号”将在13日晚些时候获释。路透社13日以一名不愿公开姓名的直布罗陀官员为来源报道，这一消息不属实。

直布罗陀当局发言人13日早些时候告诉媒体记者，“格蕾丝一号”遭“合法扣押”造成局势紧张，直布罗陀方面“将继续寻求（局势）降级”。

(责编：马昌、袁勃)