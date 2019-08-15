日韩副外长“中立地”会晤告吹

新华社电 日本和韩国消息人士14日披露，两国外交部门副部长级官员准备本周晚些时候在第三国会晤，为缓和双边关系寻找突破口。只是，韩国媒体报道，这一消息当天见诸报端后，双方决定取消会晤。

日本共同社当天上午报道，日本外务省事务次官秋叶刚南和韩国外交部第一次官赵世暎可能16日或17日在美国海外属地关岛会晤，磋商第二次世界大战期间日本企业强征的韩国劳工在韩索赔诉讼判决，其他议题可能包括日韩针对彼此采取出口管制措施、续签《军事情报保护协定》事宜。

涉及会晤地点，韩联社报道与共同社报道不同。熟悉韩日关系的人士告诉这家韩国新闻机构，磋商地点可能选择东南亚某国。

共同社解读，双方把这次会晤定调为“非正式磋商”，选择在第三国见面，以保持低调，不打算就举行磋商发布消息。

韩联社当天傍晚报道，双方最终决定取消会晤。一些人推测，韩日原打算在“中立区”幕后接触，坦率交换意见。媒体报道后，双方认为会晤难以取得预期效果，后续可能另寻时间和地点闭门会晤。

韩国最高法院去年裁定日本多家大企业必须对日本占领朝鲜半岛时强征的劳工作出赔偿，日本政府不满，两国关系趋于紧张。日韩先后以对方为目标采取出口管制措施，包括本月把对方清出本国出口贸易伙伴“白色清单”。

韩日关系消息人士说，韩方原打算在副外长磋商中就强征劳工赔偿诉讼重提“1+1”方案、即由韩日两国企业共同筹措赔偿资金，同时敦促日方撤销对韩方出口管制。日方6月拒绝“1+1”方案。

韩方先前说，假如日方坚持不撤销对韩方出口管制，韩方将“慎重考虑”是否续签《军事情报保护协定》。这项协定2016年11月23日签署，允许韩日共享军事情报；有效期一年，除非一方反对，否则期满自动延长。一方如果希望终止协定，需要提前90天、即8月24日以前通知另一方。

日本外务大臣河野太郎和韩国外交部长官康京和本月1日在东南亚国家联盟外长会议间隙会晤，没有能就化解争端达成共识。

相关新闻

文在寅承诺为“慰安妇”受害者讨公道

新华社电 韩国总统文在寅昨日承诺，韩方将努力增加国际社会对“慰安妇”问题的认知，继续致力于恢复受害者的名誉和尊严。

韩国政府当天在首都首尔市中心白凡金九纪念馆举行“日军‘慰安妇’受害者纪念日”活动，社会各界大约300人出席，包括在世的“慰安妇”受害者。

女演员韩智敏在活动现场朗读一名已故“慰安妇”受害者的女儿来信：“当年听说母亲当过日军‘慰安妇’时，我年纪太小，无法理解。每当想到母亲不得不终生承受那种苦痛，我总忍不住哭泣。”

主持活动的女性家庭部长官陈善美说，自去年举行首次纪念日活动以来，韩国又有8名“慰安妇”受害者去世，在世受害者现在仅存20人。政府将带头把“慰安妇”议题扩展为一场妇女权益运动，“教育下一代铭记这一历史教训”。

文在寅去年出席纪念日活动，今年在社交媒体发表声明，强调韩国政府“将竭尽所能，恢复日军‘慰安妇’受害者的尊严和名誉”。韩方将致力于向国际社会普及与日本战时暴行相关的信息，传播“和平和妇女人权理念”。

当天晚些时候，首尔的日本大使馆附近举行第1400场支持“慰安妇”受害者“周三集会”。这类集会自1992年开始，每周三举行，吸引不少民众和“慰安妇”受害者参加，要求日本政府就战时强征“慰安妇”正式道歉。

首尔市政府当天在南山公园揭幕一座“慰安妇”受害者纪念像。全国其他地方举行集会、展览等纪念活动。

(责编：马昌、袁勃)