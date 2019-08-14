德国未成年人糖分摄入量严重超标

新华社柏林8月13日电（记者田颖）欧洲食品观察组织12日称，德国未成年人摄入含糖食物越来越多，根据估算，截至本月12日，这类人群的糖分摄入量已超过了营养专家建议的全年摄入总量。

总部位于柏林的该组织称，世界卫生组织、德国营养学会、德国糖尿病协会等组织建议3岁至18岁的这类人群每日糖分摄入量占总摄入能量的比例不超过10%，但在德国这一比例为16.3%，严重超标。

该组织对德国未成年人糖分摄入量的估算是基于2016年的一项研究，该研究分析了德国1000名孩子的营养习惯。根据研究分析结果估算，德国未成年人在2019中的第224天即达到全年糖分摄入上限，因而食品观察组织将今年8月12日定为德国未成年人“糖分摄入超标日”。

该组织指出，未成年人时期形成的饮食习惯会延续至成年，导致肥胖并影响健康，德国食品行业应对此负主要责任。

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