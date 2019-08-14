乌兹别克斯坦将给予包机赴乌旅游外国游客补贴

新华社塔什干8月14日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫13日签署关于进一步促进旅游业发展的总统令，自2020年1月1日起，乌将为包机赴乌旅游外国游客提供补贴。

该总统令规定，补贴数额将根据季节而定。从3月至11月初旺季期间，每位外国游客补贴20美元；从11月20日至次年2月淡季期间，每位外国游客补贴50美元。

与此同时，自明年1月起，乌还将给予巴拿马、古巴等20多个中美洲与加勒比海国家公民30天免签旅游待遇，届时享受乌免签旅游待遇的国家总数将达到85个。

目前，包括中国在内的77个国家的公民可获得乌电子旅游签证。乌兹别克斯坦国家旅游发展委员会数据显示，自去年实行电子旅游签证制度以来，截至今年7月15日，向外国公民共发放大约5.9万份电子签证，其中向中国公民发放的电子签证数量达2.3万份，位居乌向外国公民发放电子旅游签证数量首位。

今年年初，乌总统米尔济约耶夫签署了2019-2025年旅游业发展规划，将通过简化签证、加快基础设施建设和提高服务水平等多种方式，把旅游业打造成经济发展的重要支柱产业。

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