印度“月船2号”进入月球转移轨道

新华社新德里8月14日电（记者赵旭）印度空间研究组织14日说，“月船2号”探测器当天早些时候成功完成一次变轨操作，进入月球转移轨道。

印度空间研究组织说，“月船2号”在当地时间14日凌晨2时21分成功进行了一次变轨操作，探测器的液体发动机被点燃了1203秒，随后探测器进入了月球转移轨道。此前，“月船2号”已完成5次变轨操作。

据介绍，“月船2号”将于8月20日进一步接近月球，届时液体发动机将再次点火，把飞船送入月球轨道。此后，“月船2号”将再进行4次变轨操作，使探测器进入计划中开展工作的最终轨道，届时它距月球表面的距离可缩小到约100公里。

“月船2号”探测器自7月22日成功发射以来，所有系统运行正常，并于8月3日发回第一组地球照片。

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