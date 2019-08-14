美国两行业协会负责人反对美国对中国产品加征关税

新华社美国拉斯维加斯8月13日电（记者潘云召 黄恒）美国鞋业和服装鞋袜业两协会负责人日前在美国拉斯维加斯举行的国际鞋展上表示，坚决反对美国政府拟对包括鞋类在内的多种中国产品加征关税。

拉斯维加斯国际鞋展于8月11日至14日举行。美国鞋业批发商与零售商协会主席马特·普里斯特12日在出席国际鞋展中国鞋类品牌推广活动开幕式期间接受记者采访时说：“美国政府拟于9月1日开始对包括鞋类在内的多种中国产品加征关税，我们对此表示坚决反对。”

他说，数十年来，美国鞋业商会与中国方面建立了非常重要的关系，中国是美国最主要的鞋类供应商，美国市场上超过70%的鞋类产品来自中国。美国鞋业批发商与零售商每年为美国政府贡献30亿美元关税，其中约15亿美元来自从中国进口的产品，因此鞋业批发商与零售商都强烈反对政府对华升级关税措施。

普里斯特说，有数据显示，自从美国政府开始对中国商品加征关税以来，相关商品价格已出现上涨。美国是消费大国，消费驱动经济增长。如果消费出现衰退，那么政策制定者试图通过加税改变贸易伙伴行为的做法，就不是好政策。

参加本次展会的美国服装鞋袜业联合会会长里克·黑尔芬拜因告诉记者，美国市场上41%的服装、72%的鞋和84%的饰品来自中国，他支持美中两国建立牢固的商业贸易关系。过去数十年来，美国与中国建立了可靠的供应链，破坏这一关系，对两国都没有好处。

黑尔芬拜因认为，目前美方对中国的敌视态度来自美国政府内部，因为展会上几乎每一个人都认为，他们与中国建立了良好的关系，这种关系给两国带来了好处。

他说，美国经济总量的三分之二来自消费，政府不应该“伤害”消费者，因为这样做会引起混乱，导致通货膨胀、破坏经济。价格上升，销售就会下降，进而造成就业岗位流失。

黑尔芬拜因警告说，美方企图通过加征关税来保护的行业最终会因此受损，加征关税还会给美国经济造成困难，并影响全球经济。“我们并不是在真空里加征关税。对最大贸易伙伴出手，我们也会受到伤害。”

拉斯维加斯国际鞋展每年举办两次，本次展会有20余家中国品牌参展。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)