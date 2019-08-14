日本6月核心机械订单额环比大幅增长

新华社东京8月14日电（记者刘春燕）日本内阁府14日发布的报告显示，由于大额订单增长，今年6月日本不含船舶和电力的核心机械订单额经季节调整后环比增长13.9%。

报告显示，日本核心机械订单额在5月环比下降7.8%之后，6月大幅增长至9603亿日元（1美元约合106日元），大大超出市场预期。

6月核心机械订单额大幅增长主要得益于非制造业，铁路车辆等大额订单增加使非制造业机械订单额出现跳跃式增长。当月，非制造业机械订单额环比大增30.5%至6147亿日元，制造业机械订单额环比下降1.7%至3644亿日元。

不过，鉴于当月核心机械订单额大幅增长源于临时性大额订单，且上月该指标处于明显下降态势，内阁府将对机械订单基本情况的判断维持在“有复苏动向”不变。

数据还显示，今年第二季度，日本核心机械订单额环比增长7.5%，其中制造业增幅为2.5%，非制造业增幅为13.1%。

日本机械订单统计数据基于政府对日本国内280家生产企业的调查，反映日本企业今后6至9个月的设备投资动向，是日本民间设备投资的重要先行指标。

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