山东省临沂市计划在马来西亚设立临沂商城

新华网吉隆坡8月14日电（王大玮）中国山东省临沂市政府代表团日前在吉隆坡与马来西亚中国丝路商会签署合作协议，计划在马来西亚设立临沂商城，进一步促进两地的经贸交流与合作。

马来西亚原产业部部长郭素沁（后排右四）、临沂市人大常委会主任杜德昌（后排左三）等嘉宾见证合作协议签署。（图片由马来西亚中国丝路商会提供）

马来西亚原产业部部长郭素沁出席签约仪式，她说，马中互为区域重要的贸易伙伴国，建交45年来，两国在各领域的合作都取得了丰硕的成果。随着临沂市与马来西亚合作的不断深化，希望能有更多的中国企业家、尤其是临沂的企业家到马来西亚投资，与当地企业家携手共谋发展。

临沂市人大常委会主任杜德昌说，临沂与马来西亚经贸合作由来已久，这次与马来西亚中国丝路商会签署合作协议，就是要进一步深化两地的经贸交流与合作，让马来西亚民众更好地了解临沂商城优势，也让两国的企业家多一个交流合作的平台。

马来西亚中国丝路商会总会长翁诗杰说，临沂与马来西亚资源互补性强，丝路商会将进一步发挥组织桥梁作用，协助临沂商城拓展海外市场，并在农产品贸易、物流仓储、旅游文化交流等方面为两地企业创造新商机。

中国驻古晋总领事程广中（右）会见杜德昌主任。（图片由马来西亚中国丝路商会提供）

临沂市政府代表团随后还前往了马来西亚沙捞越州等地进行考察交流。

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