新华社利马8月13日电 专访：“中国经济社会取得巨大发展”——访玻利维亚努尔大学教授比达尔

新华社记者张国英

“中国经济社会取得了巨大发展，”玻利维亚努尔大学国际关系系教授胡安·巴勃罗·绍赛多·比达尔日前在玻利维亚行政首都拉巴斯接受新华社记者专访时，高度评价新中国成立70年来的建设成就。

比达尔表示，新中国的成立使这个亚洲最大国家在经过多年战乱后实现了国家稳定。70年来，在中国共产党领导下，中国从一个落后的农业国逐渐发展成为一个拥有多元化经济和强大科技的国家。

比达尔对中国上世纪70年代末开始实施的改革开放政策印象深刻。他说，中国引进大量外资、技术和先进管理经验，促进国内产业发展，使国内商品市场日益丰富和繁荣，让众多居民得到就业机会并摆脱贫困。居民收入的逐渐增加又促进了消费升级，进而推动产业升级。

他指出，中国的发展取得了巨大成就，中国现已成为世界第二大经济体和世界最大的商品出口国，中国的电子、机械设备等众多行业在产品质量和技术标准上已经处于世界领先地位。

此外，比达尔还称赞中国在经济全球化中起到的积极作用，认为中国的经济发展与世界其他地区紧密联系在一起，中国已成为经济全球化的重要推动者。他指出，中国重视同拉美和非洲地区国家的经贸往来，现已成为这些地区许多国家的主要合作伙伴。

比达尔还特别提到中国提出的“一带一路”倡议。他说，这一倡议涵盖范围广泛，拉美地区也包含其中。中国不仅在拉美开展基础设施建设，而且正在成为该地区信息领域的技术投资者。

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