综述：首届里海经济论坛为地区发展勾画蓝图

新华社土库曼斯坦土库曼巴希8月13日电综述：首届里海经济论坛为地区发展勾画蓝图

新华社记者张继业

第一届里海经济论坛日前在土库曼斯坦里海沿岸城市土库曼巴希举行，来自20多个国家的逾3000名代表就促进地区贸易和投资等议题展开讨论。论坛框架内共签署57份各类合作文件，为里海区域未来发展勾画蓝图。

在本次论坛上，俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、伊朗5个里海沿岸国家领导人表示，将把里海发展成连接沿岸国家和其他所有有意参与地区合作国家的桥梁。发展贯穿里海沿岸的交通动脉、构建通达的运输系统、建立沿岸国家自贸区是未来区域发展的主要方向。

土总统别尔德穆哈梅多夫在论坛上表示，里海位于欧亚大陆中心，是全球地缘政治经济的关键区域之一，也是复兴丝绸之路的重要环节。里海地区已发展成集水运、陆运和航运为一体、连接东西方的贸易交通枢纽。

据介绍，土库曼斯坦近年大力推动向外辐射的运输网络建设，投入数十亿美元建成数千公里铁路和公路。新的土库曼巴希港去年投入使用，货物年吞吐量达2700万吨。土还成立国家海洋商贸船队，着力扩大对外贸易。

在论坛上，各国代表就落实里海区域已有交通安排展开磋商。伊朗、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、印度商讨推进贯通南北的铁路走廊建设。阿塞拜疆、阿富汗、土库曼斯坦、格鲁吉亚和土耳其就“青金石走廊”建设交换意见。去年底，运输车队历时15天首次将阿富汗农产品沿该通路运抵土耳其。

在此次经济论坛框架下还举行了里海沿岸国家交通部长和经济部长会谈。俄罗斯交通部副部长谢苗诺夫表示，俄方建议里海国家扩大集装箱铁路运输辐射范围，改善铁路轮渡体系，发展国际多式联运和智能运输，制定铁路运输优惠关税条件以加快货物流转。

在主论坛以及“里海地区绿色经济”“里海地区科研合作”等分论坛上，生态保护问题成为各方讨论焦点。里海是封闭水体，生态系统脆弱，任何领域的盲目开发都可能导致不可逆的生态危机。

别尔德穆哈梅多夫说，发展经济不能以牺牲环境为代价，应采用国际标准制定系统的、长期的地区发展规划和里海环境计划，随时跟踪生态变化，保护物种多样性。

哈萨克斯坦总理马明认为，深化里海沿岸国家合作对维护生态平衡和生物多样性有积极作用。今年8月，里海第一个海豹研究和康复中心在哈里海沿岸城市阿克套成立。哈俄两国科学家将共同对栖息在里海北部的海豹进行研究。

俄总理梅德韦杰夫在论坛上表示，2018年里海五国签署相关环境影响评估议定书，里海所有重大项目必须经过沿岸所有国家的环境审查。里海五国应平等分享里海自然资源，并共同对里海的命运与发展负责。

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