首提“严正交涉”传递什么信号？

今天，是2019年8月14日。如果从2017年8月14日美方签署行政备忘录授权审查所谓“中国贸易行为”，进而启动301调查算起，由美方挑起的这场中美经贸摩擦已经持续了整整两年。

两年间，中美博弈进程跌宕起伏，充满各种变化。

打打谈谈，谈谈打打。

就在8月13日晚上，正当美方升级摩擦局势，全球市场看淡中美磋商前景的时候，又传出中美双方牵头人通话的消息——

8月13日晚，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。

与以前牵头人通话消息相比，这次的内容丰富不少。

从“应约”两字看，美方提出电话沟通凸显美方短期内难以消化加征关税带来的压力。

一方面，美方主动打来电话大概是个短期的策略性行为，主要还是着眼美国国内金融市场。这一点，从美国股市近期表现，以及在双方通话后的市场反应就能看出。

另一方面，这未尝不是极限施压负面效果作用在美方市场之后，美方行为逐渐向理性回归的表现。

美国贸易代表办公室（USTR）在这次通话后不久，就加征3000亿美元商品关税发表声明，剔除部分商品，有部分商品加征关税推迟到12月15日生效。

外媒普遍认为，此举意味着美方承认3000亿美元加征关税的计划会伤害美国消费者。

据路透社13日报道，特朗普总统周二在9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税的计划上让步，推迟对手机、笔记本电脑和许多其他消费品的征税，以免影响美国年底假日销售。

彭博社对去年美国从中国进口的数据分析显示，美国贸易代表办公室决定9月1日加征10%关税的这类中国输美产品价值约为1100多亿美元，12月15日加征10%关税生效的这类中国输美产品价值约为1600亿美元，另有约20亿美元产品被从最初的征税清单中移除。

英国《金融时报》的分析显示，美国推迟到12月加征关税的这批中国输美产品价值约为1560亿美元，超过此前拟加征的3000亿美元中国输美商品的一半。

据美国媒体AXIOS报道，特朗普总统当天对记者表示，此次推迟部分关税生效是为缓解对零售商和消费者的影响，这是特朗普首次公开承认美国消费者会受到关税影响。

美方的下一步举措，还有待观察。

其实，中美谈谈打打这么久，美方一些行为还是有迹可循的。

美方行为是否理性，往往取决于两方面因素——

从内部看，美国市场和经济走势对美国政策反应越大，其政策回归理性的可能性也越大。从外部看，中方坚定的态度和立场，也会对美方造成压力。

昨夜的牵头人通话情况就传递出这样的信息。

从消息内容看，中方极为罕见地使用“严正交涉”这样的外交措辞。

消息内容，兼具“严肃”和“积极”的双重意蕴。

说“严肃”，是因为经贸领域的沟通，很少用到“严正交涉”这样的外交措辞。

中美贸易战谈谈打打这么久，这应该是中方第一次用这种方式来表明态度。

为什么？

美方宣称拟于9月1日对中国输美商品加征关税，是违背中美元首大阪共识的失信行为。

经贸磋商，如果没有基本的信用保证，其他问题无从谈起。这种行为如果得不到纠正，势必给中美磋商造成严重障碍。

因此，中方罕见地使用外交措辞所传递出的严肃态度，不容置疑。

说“积极”，则是向外界表明双方沟通渠道目前为止仍然畅通，且有进一步沟通的意愿。对市场而言，这算是近期的一个积极信号。

“双方约定在未来两周内再次通话”

现在是8月中旬，未来两周内，也就是9月1日之前。

这段时间要取得进展，主要还是取决于美方的行动。

不再对中国出口产品加征新的关税，是美方在大阪会晤时的承诺。

违背这一承诺，“平等和相互尊重的基础”就不存在了，其他的事情更是无从谈起。

只有回归中美元首大阪会晤共识，在平等和相互尊重的基础上，中美经贸磋商才能继续有效地进行下去。

此外，中方参加通话的还有商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲和国家发改委副主任宁吉喆。

发改委、商务部、人民银行，这三大部门前段时间先后就对美农产品采购，美给我国贴上“汇率操纵国”标签等问题发声。

不知道这次通话，有没有涉及相关内容？

其实现在这个时候，外界不应对中方立场抱有任何幻想。

对贸易战，中国不想打，不怕打，必要时不得不打。

这个立场，涵盖了充分沟通的诚意，宣示了被迫但坚决反制的意志。说到底，彰显的是中方坚决发展自己的决心。

下一步怎么走，其实也十分清楚。

如果回归中美元首大阪会晤共识，那么在平等和相互尊重的基础上，磋商仍有希望向前推进。

如果还是抱着极限施压的那一套不放，那么即便是所有自华输美商品都被加征关税，美方的目的依旧不会实现。

这个立场一直没有变化。

以不变，应万变。

（来源：陶然笔记微信公众号）

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