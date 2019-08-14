中国驻加纳大使：捍卫“一国两制”，守护东方之珠

人民网阿克拉8月14日电（记者 姜宣） 13日，中国驻加纳大使王世廷在当地主流媒体《加纳时报》发表署名文章《捍卫“一国两制”，守护东方之珠》，全面介绍了当前香港局势，阐述中国政府处理香港事务的原则和立场。文章全文如下：

进入6月以来，香港发生数次较大规模的游行示威和多起暴力事件，引起国际社会广泛关注。关心香港的人们不禁要问，香港怎么了？香港今后将如何走？在这里我想澄清以下几点。

第一，事件的起因是今年6月香港特区政府提出修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》。有关修改旨在将香港与中国其他地区的移交逃犯合作和刑事司法互助纳入条例的适用范围，堵塞现有法律制度漏洞，更好打击犯罪，彰显法治和公义。在全球化、信息化时代，各类犯罪的跨境性非常突出，打击犯罪有赖于各个司法管辖区的密切合作。香港目前与19个国家和地区有移交逃犯安排，与30个国家和地区有刑事司法协助安排，但与中国内地、澳门和台湾地区一直没有相关安排，甚至不能开展个案合作。香港回归中国已经20多年了，作为中国的一部分，却无法与中国其他地区开展此类合作。这种情况正常吗？所以从常识来看，弥补这方面的法律漏洞，本不应产生任何争议。

但一些激进分子以“反对修改条例”为幌子散播谣言，制造恐慌，误导民众，甚至蓄意制造一连串暴力事件，围堵香港立法会和中联办、污损国徽、污辱国旗、殴打警察，甚至喊出“港独”的口号，其行径完全超出和平游行示威的范畴。不仅严重威胁公众安全和社会秩序，严重冲击香港的法治、稳定和民生，而且公然挑战“一国两制”底线，令亲者痛、仇者快！

第二，“一国两制”实践取得了举世公认的成功。回归22年来，香港保持繁荣稳定，连续多年被评为全球最自由经济体和最具国际竞争力的地区之一，国际金融、贸易、航运中心地位更加巩固。2018年香港地区生产总值超过3400亿美元，较1996年增长一倍多。经济发展和法治等各项指数在全世界名列前茅，东方之珠继续闪烁着璀璨光芒！22年来的实践证明，“一国两制”是维护香港安全与秩序、保持香港长期繁荣稳定的最佳制度安排。

在此，我想澄清外界一些关于“一国两制”的错误认识。一国是“两制”的根，“两制”是一国的支，脱离一国谈“两制”，犹如无本之木、无源之水。企图以“两制”质疑、甚至否定一国是对中国主权的挑战，绝对不能容忍。香港贯彻落实“一国两制”方针始终要强调“三条底线”不能触碰，即绝对不能允许任何危害国家主权安全、绝对不能允许挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、绝对不能允许利用香港对内地进行渗透破坏的活动。

第三，英国统治香港时期，实行的是派遣总督的殖民制度，从未给予香港民众真正的民主。1843年，英国维多利亚女王颁布《香港殖民地宪章》作为香港法律的基本依据。1841年至1997年，英国共派遣28任总督作为香港的行政首脑，立法机构则是由殖民当局委任的香港立法局。在“一国两制”之下，香港原有资本主义制度和生活方式保持不变，法律基本不变。香港同胞当家作主，自行管理特别行政区自治范围内事务，香港居民享有比历史上任何时候都更广泛的民主权利和自由，其中包括高度自治权以及和平集会示威的权利，这是回归之前所没有的。所谓香港的民主和自治受到侵蚀，根本是颠倒黑白，站不住脚。

第四，香港事务纯属中国内政。中国政府绝不允许任何外部势力插手香港事务，更不会允许任何外国势力企图搞乱香港。香港当前面临的最大危险，在于某些域外势力企图把香港变成攻击和搞乱中国的桥头堡，把700万香港居民变成他们牵制和遏制中国发展的棋子。众所周知，对付自己国内的暴力分子，欧美警察从不心慈手软。类似有人围攻美国国会、殴打警察，美方毫无疑问会采取维稳措施。但美国等个别国家不仅不谴责暴力行为，反而袒护暴力分子，对香港警察十分克制的正当执法行动肆意歪曲，这是赤裸裸的双重标准。据媒体报道，美国驻港总领馆官员频繁接触香港“港独”组织头目，他们的目的是火上浇油，给事态恶化推波助澜，唯恐香港不乱，唯恐中国不乱。他们最害怕、最仇恨的，是包括香港同胞在内的中华民族的复兴。他们的图谋将注定失败!

第五，香港当前急迫和压倒一切的任务，就是止暴制乱，恢复秩序。法治是香港人引以为傲的核心价值，是香港良好的营商环境的基础，是香港保持繁荣稳定的重要基石，绝不能坐视一小部分人肆无忌惮地践踏。香港经不起折腾和内耗。香港乱下去，全社会都要“买单”。中央政府坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，坚决支持香港特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治的行动。

“利莫大于治，害莫大于乱”。保持香港繁荣稳定，不仅符合中国的利益，也符合世界各国的利益。加纳是最早和中国建立外交关系的非洲国家之一，中国是加纳的好朋友、好兄弟、好伙伴。相信加纳社会各界能够感同身受，认清事实真相，秉持客观公正立场，充分理解支持中方维护国家主权和尊严、维护“一国两制”的决心和努力。

公道在于人心，我们相信，在中央政府和国际社会正义力量的支持下，在特区政府的带领下，“一国两制”这艘航船一定能够劈荆斩棘、行稳致远！

东方之珠明天会更好！

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)