克里姆林宫支持莫斯科警方坚决制止骚乱

新华社莫斯科8月13日电 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫13日在莫斯科对新闻界说，支持莫斯科警方采取行动坚决制止社会骚乱。

塔斯社援引佩斯科夫的话报道说，克里姆林宫认为权力机关工作人员绝不应过度使用暴力，但执法者采取行动坚决制止社会骚乱的做法是正确的。

佩斯科夫强调，当警方因制止骚乱而遭到司法诉讼时，应对相关案情进行必要调查并在法庭上予以审理。公众应当明辨按既定程序进行的合法活动与旨在组织煽动民众参与动乱的活动之间的区别。

佩斯科夫说，俄执法机关会履行自身义务，采取一切必要措施制止非法活动并保障合法活动安全开展。若未经当局许可的集会导致大规模骚乱，可将其定性为“有组织的骚乱”并予以制止。

过去数周来，莫斯科市中心发生多场非法集会和游行活动。集会者抗议数名有意参加莫斯科市杜马选举的独立候选人被该市选举委员会取消参选资格，警方在维持现场秩序时与部分示威者发生冲突，拘留了上千名非法集会参与者。俄调查委员会根据大规模骚乱等事实多次进行刑事立案，十多人因涉案被批捕。

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