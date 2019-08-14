北约一架战斗机靠近俄防长客机 北约：为进行识别

据俄罗斯卫星网报道，北约表示，战斗机在波罗的海上空靠近俄罗斯飞机是为了进行识别。俄国防部此前发布消息称，北约F-18战斗机试图在波罗的海中立水域上空，靠近俄罗斯国防部长绍伊古乘坐的飞机，但俄罗斯苏-27飞机将其赶走。

据报道，北约官员表示：“至少有一架俄罗斯战斗机伴随飞行的俄罗斯飞机，今天在波罗的海上空被追踪。”

据他称，北约波罗的海空中巡逻队的战斗机起飞，去识别靠近盟友空域的飞机。该官员指出：“在识别飞机的任务完成后，北约飞机就返回基地。”

报道称，他还表示，北约方面并没有掌握有关飞机内有何人的信息。

波罗的海是俄罗斯与北约国家共有海域。在其上空，俄罗斯与北约成员国的飞机互相跟踪、伴飞的事件经常发生。

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