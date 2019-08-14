日质疑韩将其清出“白色清单”动机 日媒：报复！

日本经济产业大臣世耕弘成13日质疑韩国将日本清出“白色清单”的决定，认为这一举动的动机“完全不明”。

“韩国产业通商资源部宣布对日本加强贸易管制，说我们没有遵守国际出口管制基本原则，”世耕在社交媒体“推特”说，他看完韩国方面的记者会，完全搞不清韩国出于何种原因这样说。

韩国政府12日决定将日方排除出贸易韩方“白色清单”，大约1700种韩国企业向日本出口的“战略商品”受到限制。

韩国原先29个贸易伙伴获得最高级别的“甲类”国家、即“白色清单”国家出口便利，日本是其中之一。

韩国产业通商资源部长官成允模12日在记者会上说，“（韩国）与一个频繁违反出口管制基本原则或奉行非法（贸易）制度的国家难以密切合作”。

共同社报道，韩国这一举措旨在报复日本近期对韩国施行的出口管制。

日本7月4日以国家安全为由，对韩国所需三种关键半导体工业原材料施行出口管制；8月2日决定将韩国排除出“白色清单”。日本“白色清单”所列国家在购买可转为军事用途的产品和技术时可获得最低程度限制。

韩国大法院、即最高法院去年10月至11月两度裁定日本企业赔偿第二次世界大战期间强征的韩国劳工。自那以后，日本与韩国关系降至新低。（许苏培）【新华社微特稿】

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