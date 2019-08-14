英国再向海湾派“护航”军舰

英国海军“肯特”号护卫舰12日起航驶向海湾，加入美国牵头的“护航联盟”。

“肯特”号护卫舰指挥官安迪·布朗告诉路透社记者，英方就海湾局势的立场不变，依旧致力于缓解紧张局势。

据报道，“肯特”号将接替早先派往海湾的“邓肯”号驱逐舰执行护航任务。英方7月以来向海湾派遣“邓肯”号和“蒙特罗斯”号护卫舰，护送数十艘英国船只通过霍尔木兹海峡。

英方官员先前说，“蒙特罗斯”号将按计划接受维修保养，随后持续驻扎中东至2022年。

海湾水域最近两个月发生多起油轮和商船遇袭、遭拦截或被扣事件。美国指认伊朗是黑手，伊朗否认，指认美国做局陷害。

英国和伊朗7月互扣油轮，使紧张局势再度升级。美国打着保护“航行自由”的幌子，试图拼凑“护航联盟”，但响应者寥寥。迄今除了英国，没有盟友同意加入“护航联盟”。

美国去年5月退出伊朗核问题全面协议并分批恢复对伊朗制裁，试图以极限施压方式逼迫伊朗重新谈一份协议。伊朗拒绝与美国谈判。其他五个协议签字方希望维护这一多边协议。（王宏彬）【新华社微特稿】

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