也门南部武装亚丁停火 愿在沙特斡旋下与政府对话

也门南部分离主义武装响应沙特阿拉伯主导的多国联军要求，自11日起在南部港口城市亚丁停火。

这一武装的领导人11日晚说，准备参加由沙特斡旋的对话。

【展现“姿态”】

也门南方过渡委员会主席埃达鲁斯·祖贝迪当天发表电视讲话，说南部武装将以“完全开放”的心态，在沙特参加与也门政府方面的对话，同时继续在亚丁停火。

他在另外一份文字声明中说，亚丁战事由效忠也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪的武装力量挑起，试图“暗杀”南部势力领导人，南部武装不得不“自卫”，否则将面临“清算”。

由部落长老和当地官员组成的南方过渡委员会7日起与政府军在亚丁爆发冲突，南部武装10日夺取也门政府位于亚丁的多座军事基地，随后占领总统府。也门政府指认南部武装发动“政变”。

双方“积怨”已久，但为打击共同敌人胡塞武装一度联手，是多国联军打击胡塞武装的重要“盟友”。只是，政府与南部武装没有握手言和。南部武装2018年1月一度试图占领亚丁的军营和政府机构，骚乱几周后平息。

多国联军11日发表声明，说当天在亚丁对也门政府面临“直接威胁”的一片区域发起打击，没有提及具体地点。沙特通讯社报道，联军空袭南部武装一处设施。联军呼吁南部武装撤出占领区域，但祖贝迪11日在讲话和声明中没有承诺撤退。

多家媒体12日以当地居民为消息源报道，自联军11日武力打击南部武装以来，这一武装和政府军没有发生新的交火。

【内战“代理”】

祖贝迪说，南部武装在政府军军事基地内发现大量武器和弹药，“足以在没有多国联军支持的状态下打击胡塞武装，持续至少12个月”，暗指政府军打击胡塞武装不力。

胡塞武装2014年占领首都萨那和多片地区，迫使总统哈迪前往沙特避难，也门政府同年迁移至亚丁办公。多国联军2015年3月发起“果断风暴”行动，支援也门政府军打击胡塞武装。

只是，联军成员之一阿拉伯联合酋长国长期向南部分离武装提供武器并训练武装人员，因而与哈迪政府不睦。也门政府上周发表声明，要求阿联酋停止向南方过渡委员会提供任何经济和军事支持。

沙特通讯社报道，沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹和王储穆罕默德·本·萨勒曼11日在沙特麦加会晤哈迪。沙特国防副大臣哈立德·本·萨勒曼在会晤后说，沙特支持“也门合法政府”。

多家媒体报道，也门内战已经沦为“代理人战争”。国际危机研究组织11日警告，应警惕亚丁战事扩大为“内战中的内战”。

联合国方面的数据显示，7日以来，亚丁战事导致大约40人死亡、大约260人受伤。

亚丁居民阿迪勒·穆罕默德12日告诉路透社记者：“现在（局势）平静，但人们依然担心。我们不知道事情会如何发展。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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