为什么说中国有信心底气应对极限施压，看这篇文章的五大解读

如果仔细翻看中国经济的成绩单就一定会发现，那些试图通过乱扣帽子、加征关税、打压中国企业、强迫中国退缩、遏制中国发展的行径，注定不会得逞。

那中国经济成绩单到底如何？究竟怎么看待当前中国经济？这篇文章说得很清楚了——13日出版的人民日报发表国纪平文章，题目是《中国有足够信心底气战胜任何困难挑战》。

这篇五千余字的重磅文章从五个方面给出了权威解读：

1、面对一波又一波外部极限施压，中国经济表现如何？

文章直接给出答案：中国经济一步一个脚印稳健前行。

2、如何看待外部唱衰中国经济的言论？

这些预言，全都没有应验。“在事实面前，任何片面夸大中国经济数据短期波动，唱衰中国经济、放大中国经济风险的不和谐声音，都是苍白无力的”。

3、如何判断中国经济发展大趋势？

中国的经济结构在优化，发展方式在转变，质量效益在提升，稳中向好态势更趋明显。

4、中国发展的信心和底气从何而来？

“来自党中央的坚强领导”“来自改革开放的关键一招”“来自以人民为中心的发展思想”“来自中华民族百折不挠的奋斗精神”。

5、那些试图强迫中国退缩、遏制中国发展的行径会否得逞？

注定不会得逞！

文章最后强调，“中国有足够信心和底气战胜任何困难和挑战，中国经济发展的步伐不可阻挡”。

中国的底气何来？不妨用数据说话——

商务部13日公布的数据显示，今年前7个月，我国实际使用外资持续保持良好增长势头。

1至7月，全国新设立外商投资企业24050家，实际使用外资金额5331.4亿元人民币，同比增长7.3%。7月当月实际使用外资548.2亿元人民币，同比增长8.7%。

高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、医药制造业实际使用外资同比增长32.8%、29.3%和22%。

高技术服务业中，检验检测服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长98.2%、70%和81%。

从区域上看，东中西部地区、自贸试验区普遍增长。其中，西部地区实际使用外资同比增长25.2%。自贸试验区实际使用外资同比增长14.6%。

从来源地看，前7月，德国、韩国、日本、荷兰对华投资分别增长72.4%、69.7%、12.6%和14.3%；欧盟实际投入外资金额同比增长18.3%；“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长5%。

国家发展改革委价格监测中心最新监测数据显示，7月中旬以来，随着大量新鲜时令水果上市，水果价格整体开始出现回落。8月上旬，蔬菜平均零售价格也已经回落到了每斤3.02元，比2月中旬高点下降28.6%。

国家发展改革委有关负责人表示，今年以来，我国物价形势保持总体平稳。针对部分食品价格上涨较快等结构性矛盾，国家将多措并举保障重要商品供应。

在光明日报光明智库13日举办的研讨会上，多位专家也表示，面对美方一些人极限施压，中国有底气理性自信应对。

专家们认为，近期美国财政部给中国贴上“汇率操纵国”这个标签，就是美方一些人在中美贸易谈判中对中方施压的一个工具。无端指责别人的同时，美方一些人却蓄意挑起多轮贸易战，这种不负责任的态度，给全球经济秩序制造了诸多不稳定因素。

所以说，贸易战没有赢家。面对美方一些人的极限施压，中国完全有底气自信应对。

(责编：燕勐、刘洁妍)