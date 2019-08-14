英国一所高校打算禁售牛肉制品 理由是减少碳排放

英国伦敦大学戈德史密斯学院12日说，打算自9月起在校园内禁售牛肉制品，为减少碳排放作贡献。

学校网站说，自9月新学期开始，校内商店和餐厅禁售所有牛肉制品；学生购买瓶装水和一次性塑料杯将比先前多付10便士（约合0.85元人民币）。另外，学院将重新评估多个学术课程，向学生提供更多研究气候变化的机会。校方还打算安装更多太阳能电池板，多种树，尽快改用清洁能源。

本月初上任的校长弗朗西斯·科纳说，“宣布进入气候紧急状态不能是空话”，上述举措旨在帮助学校在2025年以前实现碳平衡。

虽然校方决定得到环境保护人士支持，英国全国农场主联合会认为校方的做法“过分简单”，建议高校多使用本地农产品，因为这样做同样有助减少碳排放。

英国先前研究显示，牛、羊等反刍动物排放的温室气体量不容小觑。全球温室气体排放量中，甲烷至少占20%，而在甲烷排放中，近一半来自反刍动物的肠胃涨气，主要经由动物打嗝和放屁排出。

英国《每日电讯报》报道，戈德史密斯学院不是英国首个试图经由改变菜单减少碳排放的高校。剑桥大学餐饮部门自2016年起停止供应牛羊肉，提倡多吃素食；牛津大学和剑桥大学下属多个学院、北爱尔兰大学、东英吉利大学推出“无肉星期一”活动，爱丁堡大学则打算将校内餐厅菜单上素食比例由40%增加至50%。（王鑫方）【新华社微特稿】

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