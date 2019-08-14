“无协议脱欧”阻击战9月打响？过半民众挺约翰逊

英国首相鲍里斯·约翰逊准备在9月第二周与反对英国在没有达成协议的情况下退出欧洲联盟的议员正面交锋。不过，不同党派的议员目前尚未确定阻击“无协议脱欧”的最佳方法。

英国《卫报》12日披露，首相府预期第一场交锋可能9月9日上演。12日发布的最新民意调查显示，过半英国民众认定约翰逊“无论如何”必须带领英国“脱欧”。

【议会阻击】

一名英国政府高级别官员告诉《卫报》，议会定于9月9日就北爱尔兰地区分权进展报告作辩论，首相府预期一些议员届时可能借机推动立法，要求延期启动《里斯本条约》第50条“脱欧”条款，从而避免英国在法定期限10月31日“无协议脱欧”。

英国议会定于9月3日结束休会期。依据法律，英国政府当月4日须提交北爱尔兰事务报告，而议会须在5天内审议报告。

约翰逊多次强调将带领英国如期“脱欧”，同时要求欧盟重谈“脱欧”协议的法律条款部分，特别是取消要求北爱尔兰与爱尔兰之间不设“硬边界”的“备份安排”。但欧盟一直坚持“备份安排”不容重新谈判。

这名不愿意公开姓名的英国官员说，首相府依然相信，欧盟如果看到英国议会无力阻止10月31日“无协议脱欧”，仍有可能同意重谈“脱欧”协议。

这名官员说，在欧盟见证9月初英国议会交锋以前，首相府不预期能与欧方取得突破。

首相府发言人说，约翰逊依然决意达成“脱欧”协议，相信这“符合英国和欧盟的最佳利益”。但英方清楚为达成协议“需要完成哪些事”。

【策略分歧】

按照《卫报》的说法，最大反对党工党与执政党保守党等党派的议员就如何阻击“无协议脱欧”有分歧，没有确定采用哪种策略。

工党领导人杰里米·科尔宾可能9月3日议会复会当天便对首相约翰逊发起不信任投票。影子内阁内政大臣戴安娜·阿博特12日说，这“必须成为选项之一”。

然而，一名独立议员认为，届时发起不信任投票师出无名、为时过早。工党需要争取“叛乱”保守党议员支持，而他们的支持须有恰当理由。一名前内阁大臣身边人士披露，工党需要至少5至6名保守党议员“反水”，但“目前人数不够”。

一名反对“无协议脱欧”的保守党议员认为，如果10月晚些时候对政府发起不信任投票，成功概率更大；但这只能作为最后一搏的“超级大招选项”，因为可能带来反效果，既没有阻止“无协议脱欧”，又让议会提前选举。

如果政府输掉不信任投票，议员们有14天时间重组政府；但如果组阁失败，则可能触发提前选举。首相约翰逊的高级顾问多米尼克·卡明斯先前威胁，届时政府将暂停议会，继续推进10月31日“脱欧”，安排在“脱欧”后数天内提前选举。

【民众撑腰】

尽管前内阁高级别阁僚多米尼克·格里夫和菲利普·哈蒙德等人正与其他党派的议员积极探寻用法律手段阻止“无协议脱欧”，依据英国《每日电讯报》12日发布的最新民调，多数民众相信约翰逊“无论如何”必须带领英国“脱欧”，即便他需要暂停议会。

英国康雷斯市场调查公司所作民调显示，54%的调查对象认同约翰逊“无论如何需要实现‘脱欧’，如有必要可以暂停议会”，以阻止议员出手干预。另有46%的调查对象反对这一说法。

民调结果以1645名调查对象的回复为依据，没有明确给出偏好的调查对象的回复已被排除。依据1783名调查对象回复的另一份民调同时显示，31%支持保守党，比先前提高6个百分点，27%支持工党。

路透社报道，这一结果与先前多份民调一致，显示约翰逊出任首相后，保守党所获支持率上升。（海洋）（新华社专特稿）

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