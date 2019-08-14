指责中国“操纵汇率”极为荒谬（锐财经）

近期，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，引发国际社会哗然，受到各方批评。日前，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就相关话题撰文指出，中国的人民币汇率形成机制改革持续推进，人民币汇率的形成机理和调整方式越来越市场化，人民币汇率弹性越来越强，金融机构和市场主体也越来越适应人民币汇率的波动和调整。美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”，不会改变中国的外汇管理政策的连续性、稳定性，金融改革仍将持续深化，金融开放仍将持续扩大。

人民币走低是正常市场反应

人民币对美元跌破7元人民币大关后，“破7”“不干预汇率贬值”便成为美方一些人指责中国“操纵汇率”的借口。对此，分析人士指出，在国际金融市场中，确定性的预期与信心有助于价格稳定，而不确定性则会加剧价格波动，人民币短期波动加大显然源自“不确定性”升高。

潘功胜指出，2018年6月15日起，美方突然宣布对华500亿美元进口商品加征关税，三天后又威胁向额外2000亿美元商品征税，引发人民币对美元汇率大幅调整；同年12月G20两国元首会晤、贸易摩擦形势缓和，又驱动人民币转为升值；2019年5月美方再次超预期升级对华关税措施，当月境内人民币对美元即期汇率下跌了2.4%；8月2日，美国进一步威胁对剩余3000亿美元中国商品加征关税，8月5日开盘后离岸、在岸市场人民币汇率先后“破7”……这一系列波动，都是人民币在外部环境冲击下正常的市场反应。

“需要看到，中国是一个出口大国，美国又是中国重要的外需市场。在人民币汇率市场化程度不断提高的背景下，美国对中国产品加征关税必然会带来人民币贬值压力。因此，把贸易保护主义造成的客观结果归咎于‘中国操纵汇率’，无异于贼喊捉贼。”上海社科院世界经济研究所研究员周宇在接受本报采访时说。

单边主义指责无法服众

南开大学国际经济贸易系副教授刘程对本报记者表示，美国《1988年汇率和国际经济政策协调法》并未对“汇率操纵国”设定具体标准。美国目前使用的《2015年贸易便捷与贸易促进法》规定，认定“汇率操纵国”要满足三个评判标准：一是特定经济体对美国贸易盈余超过一年200亿美元；二是该经济体经常项目盈余占GDP比重至少3%；三是该经济体持续单边干预汇率，通过汇率干预买入的外汇超过GDP的2%。

“数据上看，中国仅符合其标准中的第一条，不应被列为‘汇率操纵国’。事实上，目前全球尚未有任何国家和地区符合美国法律规定的‘汇率操纵国’全部标准。美国有关部门对本国法律设定的‘标准’置之不顾，凸显其‘法治精神’的虚伪性，与其在国际治理领域的单边主义与霸凌作风相吻合，显然难以获得国际主流社会的认可。”刘程说。

新加坡国立大学商学院战略政策系副教授傅强认为，近年来人民币对美元的汇率下降幅度远小于绝大多数主流货币。日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之表示，中国不可能通过干预汇市让人民币贬值，这是各国金融界的共识。如果美方根据所谓“汇率操纵国”的认定采取相关制裁措施，其正当性将遭到国际社会普遍质疑。

中国将继续贡献确定性

虽然保护主义与单边主义给世界经济带来诸多不确定性，但是中国仍将尽最大的努力为世界经济贡献确定性。

在谈及人民币未来走势时，潘功胜指出，中国经济的韧性和潜力为人民币汇率稳定提供了坚实基础，人民币汇率尽管会受到贸易摩擦等外部冲击，但不会无序贬值，外汇市场在经历短暂震荡后终将回归基本面。

“尽管人民币汇率受到贸易摩擦的冲击，尽管美国将我列为‘汇率操纵国’，但是，我们全面深化改革、持续扩大开放的既定方针不会因此动摇。我们将继续实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持推进汇率市场化改革，完善汇率形成机制，维护人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。中国是负责任大国，我们在亚洲金融危机和全球金融危机期间采取了负责任态度，为全球经济在危机后逐步复苏作出了重要贡献。我们仍将坚定恪守二十国集团领导人峰会承诺，不会进行竞争性贬值，不会将汇率作为应对国际贸易争端的工具。”潘功胜强调。

“人民币汇率归根到底是一种市场价格，不可能只涨不跌，也不可能只跌不涨。美方决策者需要关注的，是中美两国巨大的共同利益与合作空间以及如何相向而行、求同存异、实现共赢。”周宇说。

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