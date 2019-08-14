十竹斋木版水印作品伦敦展出

据新华社伦敦8月12日电 （记者梁希之）“梓墨千年——十竹斋木版水印艺术作品展”12日在伦敦英国王储基金会传统艺术学院开幕。

据悉，以明代胡正言“十竹斋”为代表的饾版、拱花等多色套印技术集绘、刻、印于一体，是中国古代印刷发展史中一笔珍贵的文化遗产。此次展览展出200余件艺术作品和实物，其中《廿四节气》《千手千眼观音》和木刻肖像印等作品是首次在英国展出。

中国驻英国大使馆文化公参于芃致辞说，杭州十竹斋艺术馆在继承传统木版印刷技艺基础上创新发展，与王储基金会传统艺术学院办学宗旨和教学理念相契合。希望此次展览进一步促进双方传统手工艺领域交流与合作。

杭州十竹斋艺术馆致力于继承与弘扬中国传统水印木刻艺术。2014年，十竹斋木版水印技艺入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

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