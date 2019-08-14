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31名埃塞学生获中国奖学金

2019年08月14日08:31  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社亚的斯亚贝巴8月13日电  （记者王守宝）中国驻埃塞俄比亚大使馆13日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举办2019年中国政府奖学金录取通知书颁发仪式，31名埃塞俄比亚学生获得中国政府奖学金。

　　中国驻埃塞俄比亚大使谈践在仪式上表示，随着中国与埃塞俄比亚的战略合作伙伴关系进一步发展，越来越多的中国企业来埃塞俄比亚投资办厂，为当地创造了良好的就业机会。留学生们在中国学得知识回国后将会有更大的舞台，希望留学生们将来能为中埃友谊做出更大贡献。

　　获奖学生将于今年8月底到9月初前往清华大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、华中师范大学、西南交通大学等高校学习，所学专业涉及林业、水利、工商管理、食品卫生等。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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