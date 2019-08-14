中国代表呼吁推进国际人道法实施

人民网联合国8月13日电 （记者李晓宏）联合国安理会13日召开“促进和加强国际人道法”会议，中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁，国际社会应发挥建设性作用，助力国际人道法的切实履行。

张军说，70年前，经过两次世界大战的浩劫，国际社会痛定思痛，修订完善《日内瓦公约》，并经过发展和补充，通过了有关附加议定书，确立了以“保护”为核心的人道、区分、军事需要、比例和禁止报复原则，闪耀着人道主义的光辉，得到世界各国一致支持，是多边主义的重要体现。20年前，武装冲突中保护平民问题纳入安理会议程，国际人道法原则得到进一步发展与巩固。当前，国际安全形势依然严峻并有新的发展，传统和非传统安全威胁交织，一些地区武装冲突持续甚至升级，引发国际社会严重关切。推动通过对话和平解决争端，维护国际人道法、彰显国际人道主义精神意义重大。为此，中方有四项强调。

当事国政府和冲突各方要切实履行国际人道法义务。各国政府在任何情况下均对遵守国际人道法负有首要责任，其作用不可替代。争议地区冲突各方的行为应受到国际人道法的约束。在冲突不可避免的情况下，应坚持国际人道法原则，防止滥用武力或不计人道后果的行为。对违反国际人道法的行为，应依法进行调查和惩处。

国际社会应发挥建设性作用，帮助有关各方加强履行国际人道法义务的能力建设。中方赞赏红十字国际委员会坚持中立、公正、独立的基本原则，长期以来为推动《日内瓦公约》及其附加议定书的广泛传播和有效落实作出贡献。人道机构应在尊重当事国主权基础上，弘扬人道、博爱、奉献精神，通过提供培训、法律咨询、技术支持和经验交流等方式，确保国际人道法原则得到有效落实。

应以加强现有国际人道法机制有效性为重点，强化国际人道法的实施。当前，网络、人工智能、高科技武器不断发展，非国际武装冲突和恐怖主义频发，为国际人道法实施带来挑战。国际社会应坚持从适用和遵守国际人道法的实际需要出发，以各国协商一致为基础，就应对当前挑战、强化国际人道法的实施达成普遍共识。

安理会应重视解决产生冲突的根源性问题，实现标本兼治。预防冲突发生，减少和解决冲突，以和平方式解决争端，是实现以“保护”为核心的国际人道主义精神的根本之道。安理会作为集体安全机制的核心，应切实履行维护国际和平与安全的首要职责，推动争议各方履行安理会决议义务，通过促进对话协商和政治谈判化解冲突。国际社会应树立共同、综合、合作、可持续的安全观，构建对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系，打造一个持久和平与普遍安全的世界。应树立人类命运共同体意识，倡导共商、共建、共享的全球治理理念，努力营造和平稳定的国际环境。

张军表示，中国是首批加入《日内瓦公约》及其附加议定书的国家之一。长期以来，中国政府在实施、研究和普及国际人道法方面采取了许多积极有益的措施，包括加强国内相关立法、对军队进行有关培训咨询和在全社会开展国际人道法教育与普及活动等。2007年，中国成立了国际人道法国家委员会，旨在促进国际人道法在中国的传播和实施。中方愿继续与各方一道，为国际人道法的发展与落实作出更大贡献。

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