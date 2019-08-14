美国联邦政府出台限制合法移民新规

据新华社华盛顿8月12日电 （记者徐剑梅、刘阳）美国联邦政府12日发布限制合法移民新规定，提高移民在美长期合法居留经济门槛。这项规定将于今年10月15日生效。

根据规定，申请移民美国的外国公民如未达到规定收入标准，或在美国任意三年内领取公共福利超过一年，将被视为“公共负担”。凡被发现可能成为“公共负担”的外国公民或被禁止进入美国或调整移民身份。美国公民和移民服务局决定是否发放永久居留许可（绿卡）时，将把申请人是否领取过公共福利作为与其教育、收入和健康状况等综合考虑的因素。

一些批评人士认为，新规主要针对低收入移民群体，施行后不仅可能使美国合法移民人数锐减，还会使在美低收入移民即便需要也不敢申请福利，从而增加他们在健康、教育等方面的风险。

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 18 版）

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