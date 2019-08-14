也门安全局势不断恶化

联合国驻也门人道事务协调员格兰德8月11日发表声明称，8月8日以来，在也门临时首都亚丁持续4天的暴力冲突已导致40人死亡，260人受伤。联合国秘书长古特雷斯敦促各方“开展包容性对话解决分歧”，呼吁各方尽快重新回到谈判桌上。也门安全局势持续恶化也加剧了当地的人道主义危机，联合国数据显示，该国有2410万人急需人道主义救援。

本月6日，南方过渡委员会在亚丁举行游行示威活动，指责也门政府方面有人与胡塞武装串通，导致亚丁一处政府军基地日前遭胡塞武装袭击。示威活动中，南方过渡委员会武装力量与也门安全部队发生冲突，双方冲突8日升级并一直持续。南方过渡委员会成立于2017年5月，由当时遭也门总统哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合南部26名部落、军政领导人组建而成。

8月10日，也门南方过渡委员会称其全面占领了临时首都亚丁，占领地点包括亚丁市内的总统府、国际机场、银行以及所有重要政府机构和民用设施，并且“绝不会从这些地方撤退”。也门政府包括内政部长在内的多名高级官员被迫乘机离开亚丁，前往沙特阿拉伯首都利雅得避难。

8月11日，以沙特为首的多国联军对也门南部发动空袭，强调联军袭击的目标“对也门政府构成直接威胁”。也门政府声明谴责南方过渡委员会在亚丁的军事行动是对也门合法政府的政变。

多国联军声明要求亚丁冲突各方在当地时间12日凌晨1时前停止交火，并退出近日占领的地区，否则多国联军将采取军事行动。沙特政府还邀请也门各方到沙特首都利雅得直接对话。12日，南方过渡委员会回应称，南部武装将参加与也门政府方面的对话，实现亚丁停火。

分析认为，亚丁的混乱局势说明了也门政治进程的脆弱性，因此必须尽可能地制止暴力发生和实现停火，并最终实现和平的政治解决。如果也门主要港口亚丁局势继续动荡，将使人道主义援助无法到达当地需要的人群。

联合国相关机构数据显示，也门面临全球最为严重的人道主义危机，全国有2410万人需要人道主义援助，这一数字接近也门总人口的近80%。格兰德在声明中强调，目前有34家人道主义机构在亚丁开展工作，每月为大约190万人提供食品，为超过160万人提供安全饮用水，她呼吁冲突各方尽一切努力，确保人道主义机构为当地提供救援。

（本报开罗8月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 18 版）

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