中国首次在几内亚举办农业培训班

新华社科纳克里8月12日电 （记者郑扬子）首届几内亚农业技术及发展规划海外培训班12日在几首都科纳克里举行开班仪式。来自中国的农业专家将为50名几内亚农业领域从业者提供为期21天的技术培训。

据介绍，本届培训班将有11名中方官员、农业专家和讲师向几内亚学员传授理论知识，进行实验和现场教学，并介绍农业发展规划等。

几内亚合作与非洲一体化部中国处处长法利·凯塔在开班仪式上说，几内亚十分重视农业发展，该培训班对几内亚农业技术进步有重要意义。

中国农业农村部对外经济合作中心副处长李斌说，农业是中几合作的重要领域，中方希望通过举办海外培训班，分享中国发展农业的经验，促进两国农业合作和交流。

几内亚农业技术及发展规划海外培训班由中国商务部培训中心主办，农业农村部对外经济合作中心承办。

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 18 版）

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