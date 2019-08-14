英国各界担忧“硬脱欧”风险

英国议会8月正处于夏季休会期，但议员们仍在全力奔走，为即将到来的10月31日“脱欧”最后期限做着最后准备。据报道，一些“留欧派”议员正在探讨修改下议院规则，以阻止首相鲍里斯·约翰逊向“无协议脱欧”迈进。

约翰逊上任以来，以带领英国按时“脱欧”为首要任务。他多次表示，无论是否能与欧盟达成协议，英国都将在10月31日离开欧盟。即将卸任的欧盟委员会主席容克8月10日在接受奥地利媒体采访时表示，若英国“无协议脱欧”，最大的输家必然是英国自身。容克还重申，欧盟不会再就“脱欧”协议与英国重新谈判，仅会在规范英国与欧盟未来关系的政治声明框架内作出一些澄清。约翰逊则坚持主张，欧盟必须将北爱尔兰“备份安排”从“脱欧”协议中拿掉，这是英欧再次进行谈判的先决条件。目前看来，英欧双方重启“脱欧”谈判的希望渺茫，英国“硬脱欧”风险正不断加剧。

受“硬脱欧”风险加剧影响，英国经济正遭遇重创。英国《金融时报》报道，今年7月，英国经济出现了2012年第四季度以来的首次萎缩。数据显示，英国三大主要经济部门服务业、制造业、建筑业均表现不佳。英国国家统计局认为，今年经济数据波动反映了英国经济受“脱欧”进展影响明显。英国国家统计局8月9日发布的数据也显示，今年第二季度英国国内生产总值环比下降0.2%。同时，英镑汇率也已跌至两年半来最低。

据悉，为了抵御“无协议脱欧”风险，英国政府准备设立一项“救助基金”，向那些受“脱欧”冲击而经营困难的企业提供援助。英国媒体报道称，政府已秘密拟定了一份“风险最大的英国大型企业雇主”名单，包括建筑业和制造业等被认为是最脆弱的行业。负责“脱欧”事务的兰卡斯特公爵领地事务大臣迈克尔·戈夫表示，这项救助计划名为“翠鸟行动”，旨在帮助可能因“无协议脱欧”遭遇现金流风险的英国企业。但反对党工党则批评称这一计划并不明确，体现了政府在“脱欧”问题上的“草率”。

英国《卫报》报道称，对“无协议脱欧”的担忧已让英国民众行动起来。1/5的英国人开始囤积食品、饮料、药品等日常用品，总花销已达40亿英镑。英国商界预测，“无协议脱欧”可能会造成短期的供给问题。报道分析，如今从英国政府对欧盟的强硬态度和对企业的“救助计划”来看，各方认为英国未来“硬脱欧”的可能性正急剧增加。

（本报伦敦8月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 18 版）

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