韩日贸易摩擦持续发酵（国际视点）

核心阅读

韩国政府8月12日决定把日本移出贸易“白色清单”，尽管韩方声称这一举措是改善出口管制体系的例行做法，但此举普遍被认为是针对日本将韩国移出贸易“白色清单”而采取的报复措施。韩日近来在贸易领域摩擦不断，双方相互将对方从贸易“白色清单”中移出。两国间经贸摩擦又同历史问题、领土争议纠缠在一起，韩日矛盾愈加难解。

韩国政府12日发布战略性产品进出口公告修订案，决定把日本移出韩国的贸易“白色清单”。根据新规，韩国政府将日本由先前的“甲”类贸易对象列入新增的“甲2”类别，韩国企业如果计划向日本出口战略产品，除个别例外情况，原则上必须逐次申请，需要提供的文件由此前的3种增加为5种，审批时间由此前的约5天延长为约15天。新的分类规定将在随后20天内征询公众意见、接受审议，并于9月中旬付诸实施。

韩国为韩日贸易摩擦长期化做打算

韩国总统文在寅12日表示，对韩日贸易摩擦要做好长期打算。韩国需要毅然决然地应对日方“经济报复”，但不能感情用事，必须冷静思考根本对策。韩国产业通商资源部长官成允模表示，对于设置违背国际出口管控基本原则制度的国家，韩国难以与其密切合作。成允模表示，日方如果在意见征询期内提出请求，韩国政府愿意与日方在任何时间和地点进行协商。

尽管韩方表示这一新规并非仅仅针对日本，韩国政府未来可能视情况把其他国家移出贸易“白色清单”，但舆论普遍认为，韩方此举意在反制日本政府此前对韩国实施的出口管制措施。

《日本经济新闻》分析称，韩国此举是对日本近期将韩国移出贸易“白色清单”的报复措施。日本外务副大臣佐藤正久12日表示，韩方的这一举措若是对日本加强出口管制的对抗措施，则将认为其违反了世界贸易组织协定。日本外务省官员还表示，日方对于韩方的举措“不做过度反应”，将关注之后动向并探讨对策。

自日本7月1日宣布对出口韩国的3种半导体行业关键原材料加强审查和管控后，韩国方面一直对此表示抗议，并多次呼吁通过对话等外交方式解决问题，但并没有得到日方实质性回应，双方贸易摩擦持续升级。日本政府于8月2日正式宣布将韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”。

随着韩日经贸摩擦不断加剧，韩国民众的反日情绪也逐渐高涨。韩国民间团体打出“不去日本、不买日货”的口号，各类抗议活动在全国范围内持续扩散。韩国盖洛普公司近期发布的一项民调结果显示，八成韩国人不愿购买日本产品。数据显示，日本品牌的啤酒、服装、化妆品等的销量均出现明显下降。此外，赴日游客也大幅下滑，韩国几家航空公司相继宣布暂停部分赴日航线。8月15日是日本二战投降日，韩国称之为“光复节”，韩国国内预计将举行众多纪念活动，反日情绪可能进一步高涨。

历史问题成为韩日关系紧张的导火索

对于日本针对韩国采取的贸易管制措施，韩国舆论普遍认为，直接导火索在于日方不满韩国最高法院判决日本企业赔偿韩国劳工，从而用经济手段进行报复。韩日两国近年来围绕劳工赔偿、“慰安妇”等问题一直龃龉不断，历史问题成为横亘在韩日关系中的一大障碍。

去年10月，韩国最高法院判决日本企业对二战时期强制征用的韩国劳工进行赔偿。日方则主张，依据两国1965年恢复邦交正常化时签署的《日韩请求权协定》，这类索赔问题“已经得到解决”，韩国民众不能再向日方索赔。日方敦促韩方尽快采取适当措施，避免日方企业受到“不公正对待”，但并没有得到韩方的回应。

在韩日关系持续恶化的情况下，“慰安妇”问题也再次备受关注。8月14日，由韩国民间团体发起、旨在敦促解决日军“慰安妇”问题的“周三集会”将迎来第1400次。“周三集会”始于1992年，“慰安妇”受害者和韩国民众每周三都举行集会活动，要求日本政府正式道歉并为受害者提供赔偿，20余年来几乎从未间断。韩联社报道称，第1400次“周三集会”将于14日在全世界10个国家和地区的34个城市同时举行。

近年来，韩方多次对《韩日慰安妇协议》表达不满，称多数韩国民众从情感上“难以接受这份协议”。根据《韩日慰安妇协议》而设立的“和解与治愈基金会”日前已完成注销手续，该基金会7月3日已收到韩国政府的相关通报。韩国解散“慰安妇”基金会引发日方强烈不满，日本首相安倍晋三等多名政府高官指责韩方不遵守双方的有关约定。韩方则表示，此前协议没有切实体现受害方意愿，无法真正解决“慰安妇”问题。希望日方正视历史真相，为恢复受害人的名誉、尊严和治愈心灵伤痛继续付出努力。

韩日关系结构性矛盾短期内难以消除

在韩方宣布在贸易“白色清单”中“拉黑”日本前，韩日贸易摩擦曾出现一些新的迹象。自加强对韩半导体材料出口管控后，日本8月8日首次批准向韩国出口半导体材料光刻胶。同时，日本近日就涉及把韩国移出贸易“白色清单”的相关政策颁布实施细则，没有在三种半导体原材料之外指定新的管制产品。对此，韩国舆论认为，日方最新动向并不表明其有意偃旗息鼓，而是保留了随时增加管制产品的可能，韩日贸易摩擦正显露出出长期化迹象。

分析认为，韩国政府8月初就表态将在贸易“白色清单”中“拉黑”日本，12日才正式宣布相关措施，其举措也留有余地，是经过了慎重考虑后的决策，意在为今后与日本的谈判磋商增加筹码，同时向日本国内施加压力。韩国媒体报道称，由于韩日贸易摩擦给日本带来的损伤日益显现，日本国内反对声音有所加大。

韩国国家安保战略研究院东北亚研究室长朴炳光向本报记者表示，韩日关系自去年以来就一直矛盾不断。目前日本政府在历史问题上的态度几乎不可能发生改变，日本一些政客也希望借由日韩关系的紧张以及国内的反韩情绪来提高自己的支持率。

《韩民族日报》报道称，韩国当前最需要的是团结一心、共渡难关。韩国政府不能因为经济代价过大而抱着必须与日本和解的态度来试图缝合裂痕。

朴炳光指出，日本认为日美同盟关系正处于“历史最好时期”，且东北亚局势日趋缓和，韩国对于日本的战略价值逐渐下降。因此，日本出现了冷落日韩关系的趋势。短期来看，韩日关系的结构性矛盾难以消除。

（本报首尔8月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 18 版）

(责编：曹昆)