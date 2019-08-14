中华文化快闪活动亮相圣保罗

8月11日，小演员在巴西圣保罗市保利斯塔大街手持两国国旗演唱。

新华社发

热闹欢快的锣鼓声中，一红一金两条舞龙上下翻腾，盘旋起伏。一旁的舞狮也不甘寂寞，踏着鼓点，不时与观众互动，收获阵阵掌声。

当地时间8月11日下午，“《我和我的祖国》中华文化快闪活动”在巴西圣保罗市保利斯塔大街举行，数十名中国和巴西演员给现场观众带来了一场洋溢着浓郁中国风的精彩表演，让当地民众近距离感受到了中国传统文化的魅力。

舞龙舞狮表演活动过后，伴随着音乐的奏响，快闪节目依次展开：身着传统服装的腰鼓队不断变换队形，鼓点奔放欢快；少年武术表演动作干净利落，朝气蓬勃；太极拳表演行云流水，舒缓有力；太极扇表演整齐划一，柔中带刚；旗袍秀温柔婉约，尽显东方女性魅力……活动最后，现场大合唱《我和我的祖国》，激昂的歌声将活动气氛推向最高潮。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁表示，本次快闪活动不仅是为了庆祝新中国成立70周年，也为了庆祝中巴建交45周年。在场的华侨华人手持中巴两国国旗，一方面表达了对祖（籍）国的真诚感情，另一方面也表达了对中巴友好的美好祝愿。

圣保罗州州长若昂·多利亚认为，“尽管巴西和中国地理位置相距遥远，但我们却有着共同目标：那就是希望能拉近彼此心灵的距离。巴中合作有巨大的潜力和互补性，我们在继续协同合作、扩大双边贸易的同时，也应该加强推动两国民间文化交流，努力拉近两国人民心灵距离。”

本次快闪活动由巴西北京文化交流协会等侨团主办。协会会长赵永平在接受本报记者采访时说：“当前中巴各领域联系紧密，本次活动以街头快闪的活动形式传播了博大精深的中国文化，有助于让巴西民众更好地了解中国，推进民间外交。”

据悉，8月15日是巴西官方记录的第一批华人抵达巴西的日子，也是中巴两国建交纪念日。去年，巴西政府正式将这一天定为“中国移民日”，彰显了华侨华人为巴西发展作出的重要贡献，也有助于进一步推动中国文化在巴西的传播。

（本报里约热内卢8月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 03 版）

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