美方单边主义霸凌主义行为加剧全球经济风险

8月13日，光明日报社光明智库举办“明辨是非，理性自信应对美国极限施压”研讨会。与会专家认为，一年多来，美国不顾公平正义，对华极限施压、出尔反尔的事实有目共睹。第十二轮中美经贸磋商刚一结束，美国就宣称拟于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税；几天之后，又发表声明将中国列为“汇率操纵国”。美方这一系列行为严重破坏国际规则，给世界经济稳定增长蒙上阴影。

美方出尔反尔、颠倒黑白，单边主义、霸凌主义行为害人害己

国际货币基金组织近日发布报告称人民币汇率水平与经济基本面基本相符。与会专家认为，这充分证明，美方对中国“操纵汇率”的不实指责毫无根据，站不住脚。

“无论用任何标准来衡量，中国都不是汇率操纵国。”中国人民银行研究局副局长张雪春说，近日人民币兑美元汇率“破7”，直接原因是美国宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10％的关税，影响了市场预期，引发了市场波动，“人民币相对于一篮子货币大体稳定，人民币汇率符合经济基本面。”

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员王晋斌认为，美方宣布拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，既牺牲了美国消费者的利益，更对世界经济复苏带来重大风险，是一种失去理性、不负责任的做法。

中国社会科学院国家金融与发展实验室副主任殷剑峰认为，美国经济基本面存在劳动参与率持续下降、债务高悬等严重问题，在这种情况下，美方威胁加征关税、乱贴“汇率操纵国”标签等行为，将冲击美国虚高的资产价格，进而引发债务紧缩、经济萎缩的恶性循环。目前美国股市已剧烈调整，未来会有更加惨烈的结果，美国是“搬起石头砸自己的脚”。

中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副教授梁亚滨认为，美方出尔反尔的行为，不仅严重破坏美国自身信誉，让自己一步一步走向孤立自己的道路，还可能造成世界经济不稳定性加剧。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，美国在全球范围挑起经贸摩擦，严重打乱了国际分工体系和价值链，进而导致规则体系混乱。

“美国一系列单边主义行为严重破坏了全球治理规则，全球风险和不确定性加速放大。国际社会不能纵容美国对国际治理体系和规则的践踏，美国绕过国际治理体系和规则的单边主义行动必须受到制约。”中国财政科学研究院外国财政研究中心研究员李成威说。

坚定信心做好自己的事，中国经济必将行稳致远

与会专家纷纷表示，应对外部环境不确定性和经济下行压力，我们应当坚定走好自己的路，做好自己的事。

“要进一步坚定信心，深化改革、扩大开放。”徐洪才说。

张雪春认为，面对美国极限施压和外部不确定性，我们关键要做好自己的事，这是应对美国极限施压的有效方法。“我们应坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战；坚持供给侧结构性改革，优化劳动力、土地、资本等要素配置，扩大有效供给，提高全要素生产率；提升人民币国际化水平，深化汇率制度改革，推进金融市场双向开放。”

中国银行国际金融研究所研究员周景彤认为，中美经贸摩擦升级等外部环境变化对我国经济发展带来了不确定性，但不会阻止我国经济迈向高质量发展。“居民消费水平不断提升，消费结构升级带来新增长点；科技创新水平持续提升，产业结构转型升级不断推进，创新驱动力越来越强；政府宏观调控能力不断提高，经验不断丰富，政策工具多、空间足。未来，我国经济发展的潜力和韧性仍然很强。”

“中国本着对全球经济负责任的态度，采取积极的财政政策，在稳定中国经济的同时，也为全球经济复苏作出了贡献。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员魏本华说。

中国民生银行首席研究员温彬认为，要继续坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策协调。“应通过公开市场操作等方式适时适度投放流动性，保持金融体系流动性合理充裕，并完善贷款市场利率报价机制，引导金融机构降低实体经济部门实际利率水平，促进投资和消费增长，持续稳定和扩大内需。”

南开大学经济学院教授梁琪认为，要加强与其他国家金融合作，提升我国金融业国际竞争力。在守住不发生系统性风险底线的前提下，增强金融服务实体经济的能力。

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 03 版）

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