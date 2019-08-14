中国与地区国家展现合作大气象(钟声)

只要地区国家携手努力，和平安宁、共同繁荣、开放融通的美好愿景就一定能实现，合作的大气象就将不断增进地区国家和人民的福祉

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）部长级会议日前在北京举行。在谈判进入关键阶段之际，首次在华举办的RCEP部长级会议推动谈判取得重要进展。超过2/3的双边市场准入谈判已经结束，各方已就80%以上的协定文本达成一致，有望实现年内结束谈判的目标。与此同时，在中国与东盟国家提前完成“南海行为准则”单一磋商文本草案的第一轮审读后，东盟国家纷纷表示对3年内完成或提前完成磋商表示乐观。中国与地区国家坚定推动和平发展、互利共赢，正展现出合作的大气象。

RCEP谈判是当前亚洲地区规模最大的自由贸易协定谈判，也是中国参与的成员最多、规模最大、影响最广的自贸区谈判。这一由东盟国家于2012年发起的谈判，覆盖东盟10国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度等16个国家，成员人口占全球的47.4%，经济总量占全球的32.2%，贸易和投资分别占全球的29.1%和32.5%。历经27轮谈判达成的积极成果，充分表明地区国家推进合作的良好意愿。早日达成协定，有利于维护经济全球化和自由贸易，实现地区国家互利共赢。谈判取得重要成果，进一步提升了地区国家的乐观情绪，也让世界对亚洲地区合作充满期待。

另一件地区国家共同推进的合作大事是“南海行为准则”磋商。“南海行为准则”单一磋商文本草案的第一轮审读提前完成，标志着磋商取得了新的重要进展，南海形势正在地区国家共同努力下，沿着和平稳定的方向发展。菲律宾、新加坡、柬埔寨、马来西亚等多国政要近日公开表达了对“南海行为准则”磋商取得积极进展的支持。不久前举行的第五十二届东盟外长会议发布联合公报，称赞中国和东盟国家为“南海行为准则”单一磋商文本草案第一轮审读提前完成付出的努力，认为磋商取得的成果令人鼓舞。东盟各国外长再次强调，携手维护南海和平稳定有利于各方。

近年来，南海形势总体平稳向好。中国与东盟国家致力于全面有效落实《南海各方行为宣言》，通过管控争议增进互信、促进合作，求和平、谋发展、促合作正成为南海地区的主旋律。中国与东盟国家积极推进“南海行为准则”磋商，向世界展现了齐心协力构筑地区规则、合力维护南海和平稳定的坚定信念。在日前举行的中国—东盟外长会上，与会各国官员纷纷表示，中国和东盟国家推动南海局势朝更加和平稳定方向发展正取得重要成果。

作为RCEP谈判重要成员，中国期待通过该协定进一步深化与各成员互利合作，建设更加紧密的利益共同体。中国坚定不移推动经济全球化健康发展，持续推进新一轮高水平开放，一系列重大开放举措陆续落地，是对加强地区合作的负责任举措。中方一贯主张与直接有关当事国通过谈判解决南海有关争议，同时致力于与地区国家共同维护南海和平与稳定。中国与东盟各国争取在协商一致基础上早日达成“南海行为准则”的目标是清晰的，中国坚持与地区国家加强沟通对话、妥善管控分歧、推进务实合作的愿望是真诚的。

和平发展、合作共赢是中国与地区国家的共同心愿，维护地区和平、促进共同发展正转化为各方的共同行动。只要地区国家携手努力，和平安宁、共同繁荣、开放融通的美好愿景就一定能实现，合作的大气象就将不断增进地区国家和人民的福祉。

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 03 版）

(责编：曹昆)