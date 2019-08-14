美国22家机构呼吁美政府尊重中国学生学者权益

新华社华盛顿8月13日电 美国全国高等院校协会、高等教育研究协会等22家机构12日联合发表声明，呼吁美国政府“必须谨慎行事”，尊重美国研究型大学里中国学生学者的权益。

声明说，近期有公开报道称，美国联邦调查局和其他一些联邦政府机构官员敦促一些美国研究型大学制定条款，监督来自与中国政府相关的研究机构的学生和访问学者。仅根据学生学者的原籍国而监督其个人行为，违反正当程序的规范。

声明说，截至2018年，在美国学习的中国学生超过34万名。美国政府应该谨慎行事，这种可能使成千上万学生学者无端受到怀疑的做法，势必会妨碍美国未来吸纳外国人才，严重阻碍美国培养新科学家，并将损害正在进行的科研项目。声明认为，对科学知识的追求应在知识自由、不受政治或意识形态限制的条件下推进。

声明呼吁美国联邦政府应确保其行为不会践踏中国学生学者的个人权利，不会破坏基于自由、开放的学术探究和交流原则。声明同时呼吁美国高校维护自身独立性，坚持正当程序原则，尊重各国在校学生和教师的隐私权。

声明还说，除非具有正式、公开的政府关系，研究人员应从事不受国家干预或参与的工作。如果不遵循这一原则，将违反学术自由的原则，并威胁全球学术交流。

今年5月，美国部分国会议员提出一份法案，拟限制部分中国公民赴美学习或进行学术交流。早些时候，美国联邦调查局等执法机构突然注销多名中国学者的美国签证，使其赴美正常学术交流计划受到影响。美国全国公共广播电台6月报道说，美国联邦调查局等机构官员自去年以来走访了至少10所美国研究型大学，敦促他们制定条款，监督来自某些中国研究机构的学生和访问学者。

中国外交部发言人此前曾表示，人员往来是促进中美两国间各领域交流与合作的基础。中美双方应采取更加积极的措施，使两国人员往来更加便利，进而为两国各领域交流合作创造更好的条件。

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