一名中国公民在悉尼持刀伤人事件中受伤

新华社悉尼8月13日电（记者杨敬忠 郭阳）中国驻悉尼总领事馆13日发布新闻公报说，澳大利亚悉尼市中心当天下午发生一起一名男子持刀伤人事件，导致多人受伤，其中包括一名中国女性公民。

公报说，案发后，总领馆高度重视，第一时间向警方了解核实情况，并向受伤的中国公民表达慰问，她目前无生命危险。

悉尼所在的新南威尔士州警察局发表新闻公报说，当地时间下午2时左右，警方接到报警，悉尼中央商务区有一男子持刀行凶。行凶男子已被警方逮捕。

新南威尔士州警察局局长米克·富勒对媒体表示，据初步调查，行凶者没有同伙，且和恐怖组织无关。该男子有精神疾病史，且受到恐怖主义思想影响。

目前警方正在进一步调查持刀伤人事件的具体性质和原因。

案发后，澳大利亚总理斯科特·莫里森在社交媒体推特上发文，向受到暴力袭击影响的人致以慰问。

中国驻悉尼总领事馆再次提醒领区中国公民注意安全，避免前往人群密集处。如遇紧急情况，应及时拨打当地报警电话或拨打总领馆领事保护电话。

(责编：徐祥丽、杨牧)