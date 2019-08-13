中国侨联代表团访问波兰并举办“同心奋斗”专题报告会

人民网华沙8月9日电（记者于洋）中国侨联代表团9日访问波兰并在华沙举办“同心奋斗——华侨华人与新中国的故事”报告会。来自中国侨联、中国驻波兰大使馆、波兰各界华人华侨代表等近百人出席了本次报告会。

中国侨联副主席齐全胜在致辞时表示，在喜迎新中国成立70周年之际，中国侨联代表团来到“一带一路”重要节点国家波兰看望侨团和华侨华人，介绍新中国发展进步取得的巨大成就，报告新时代侨联的新担当新作为，了解侨胞的需求、意见和建议。举办本次专题报告，目的是回顾华侨华人为新中国建立和建设、改革、发展作出的贡献，感受祖国给予华侨华人的关怀，凝聚新时代同圆共享中国梦、推动构建人类命运共同体的力量。祝愿华侨华人在共建“一带一路”中不断创造新业绩，为讲好中国故事、弘扬中华文化、维护民族大义、促进中外友好不断作出新贡献。

中国驻波兰使馆政务参赞姚东晔在致辞时表示，今年是中华人民共和国成立70周年，也是中波建交70周年。70年来中国所取得的辉煌成就离不开各位侨胞的努力和奉献。目前使馆正在进行“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，欢迎大家对使馆工作提出更多宝贵意见和建议。使馆将坚持“以人民为中心”思想和“外交为民”理念，为广大旅波侨胞提供更好的服务。

报告会后，在波侨胞和社团代表也畅所欲言，纷纷表示祖国的巨大发展成就让在波侨胞倍感振奋，将继续为推动中波两国各领域交往贡献力量。

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