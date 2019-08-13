美国服装鞋帽商期盼中美经贸摩擦早日结束

新华社美国拉斯维加斯8月12日电 通讯：美国服装鞋帽商期盼经贸摩擦早日结束

新华社记者潘云召 黄恒

“尽管目前中美经贸摩擦对我的生意还没有太大影响，但已在业界引起广泛担忧，希望两国尽快解决这一问题。”正在美国拉斯维加斯参加“折扣商品展”的戴维·戴说。

戴在美国纽约从事服装批发业务，他所在的公司多年来从中国进口服装服饰。他11日接受记者采访时说，中美经贸摩擦对美国服装进口商和零售商的影响目前主要体现在心理层面，业内人士普遍担心经贸摩擦若长期持续下去可能会给本行业带来冲击。

戴说，中国在化纤类服装服饰产品方面拥有完整的产业链，这是其他国家无法替代的，他的公司目前没有在其他国家寻找供货商的打算。

来自新泽西州萨默塞特的约翰·陈从事鞋类批发生意已有30年。他表示，目前中美经贸摩擦对他的生意还没有产生太大影响，但如果美国进一步升级关税措施，“肯定会对生意造成影响”。

“合则两利，做生意需要长期稳定的环境，希望两国能尽快解决经贸摩擦问题。”陈说。

来自加利福尼亚州洛杉矶的杰夫·申同样对中美经贸摩擦忧心忡忡。他表示，如果美国经济因经贸摩擦而恶化，他将考虑减少从中国进口，总而言之，希望两国能发展“平稳的关系”。

纽约零售商吉米·金迪说，美国政府加征关税导致来自中国的商品价格上升，但即便如此，从其他地方进口的商品价格仍要高于中国商品。金迪说，市场担忧情绪在上升，零售商们无法独自承担加征的关税，只能把这部分成本转嫁到美国消费者身上。

来自佛罗里达州的帽子批发商丹·史密斯对美国政府加征关税的做法明确表示反对。他说，自己并没有从加征关税的政策中得到帮助，相反，“是我们在付关税，关税来自我们自己的银行账户”。

展会主办方负责人特里西娅·巴尔格勒夫说，大家都在谈论中美经贸摩擦，观察经贸摩擦的影响，考虑如何消化上升的成本。很多商家对中美经贸摩擦的长期影响感到担忧。

在伊利诺伊州斯科基从事服装零售的穆罕默德·阿卜杜拉说，中美经贸摩擦扰乱了国际市场，“希望经贸摩擦能尽早结束”。

本届“折扣商品展”于8月10日至13日在拉斯维加斯举行。据主办方介绍，“折扣商品展”每年举办两次，已连续举办50届。因参展商品质优价廉，展会自开办以来吸引了大量商家。本届展会参展商超过400家，主要来自美国国内。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)