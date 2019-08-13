中国（连云港市）—东盟农业经贸洽谈会在京召开

人民网北京8月13日电（记者尚凯元）中国（连云港市）—东盟农业经贸洽谈会今日在北京召开。会上，连云港市企业家代表与东盟国家代表进行了对话交流，共同分析了连云港市与东盟国家在农业食品领域贸易、投资以及产业合作的空间及机遇，以此促进双方开拓更广阔的市场，在“一带一路”建设中获得新商机。

洽谈会现场

合作伙伴关系不断深入

会议由中国—东盟商务理事会和连云港市政府共同主办。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁表示，今年以来，东盟历史性地成为中国第二大贸易伙伴，仅次于中国与欧盟贸易额。目前，中国与东盟贸易、投资活跃，得益于双方经贸互补性强、合作需求大，得益于双方睦邻友好关系的不断巩固和发展。

这其中，农业是中国—东盟合作的重点领域。中国—东盟自由贸易区最先开放的市场就是农业产品。2004年1月1日，作为自贸区建设的“早期收获计划”的500种农业产品率先实施了零关税。近些年来，双方农业合作不断深入发展，农产品贸易日益频繁，农业技术交流日益密切。在共建“一带一路”的大背景下，随着中国与东盟的交流与合作不断深化，在农业现代化、农业基础设施建设等方面展现出更广阔的合作前景。

据许宁宁介绍，《落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2016年—2020年）》中提及，双方要进一步落实《中国和东盟关于食品和农业合作的谅解备忘录》以及《中国和东盟关于加强卫生和植物卫生合作的谅解备忘录》，加强在农作物、畜牧业、林业及渔业领域的合作，加强先进适用技术交流和能力建设。

中国—东盟商务理事会作为双方对话合作机制之一，将推动双方产业合作作为重点工作，专门设立了中国—东盟食品行业合作委员会，旨在推进双方农业合作延伸产业链。

优势互补呈现纷繁商机

中国与东盟国家距离近，交通便利，运输农产品和食品周期短，有利于双方进出口企业及时供货，有利于双方投资企业经营管理。

农业是大部分东盟国家的重要产业。为促进产业升级，满足东盟国家市场以及出口市场的需求，东盟国家正在大力发展食品工业。越南、印尼等东盟国家把发展食品工业列为未来经济发展的一项重点工作。中国与马来西亚、文莱在清真食品加工、认证及销售方面互补性强。中国与东盟在海产品加工及销售方面的合作潜力大。值得一提的是，东盟食品工业的发展为中国食品加工机械和食品包装机械走进东盟带来了新商机。

会上，中国商务部亚洲司前司长吕克俭分析了中国—东盟经贸合作现状，东盟多国商务代表分别介绍了本国经济形势、农业发展情况、投资环境、合作商机，一致认为双方产业优势互补，经贸商机纷呈。

“双方的经贸合作给两国带来了收益，”泰国驻华大使馆商务公使齐雅文介绍，泰国在农业领域和中国签订了一系列备忘录，有很多有特点的泰国产品已经获得了批准，能够向中国出口，包括大米、干果、蜂蜜、奶制产品以及海产品，还有干木薯、干蔬菜等。其中前三大出口产品是水果、干果和蔬菜。

菲律宾驻华大使馆农业参赞安娜介绍了本国的一些优势热带作物，提出希望中国企业能够加强在当地生产加工环节的投资，“比如中国香蕉的需求量很大，有很多中国潜在的投资者在寻找投资机会，我们鼓励这些企业不仅仅是购买香蕉，还要参与到香蕉的生产和种植过程当中，这样能够确保对中国市场的供应。”

缅甸驻华大使馆商务参赞介绍，农业在该国GDP中所占份额达到30%，有68%的农业人口主要依赖于农牧业作为基本的谋生手段。尽管潜力很大，但是农业领域最近几十年来都面临着投资不足的状况。在基础设施建设方面和金融方面都需要更多的合作和帮助。“在这种情况下，希望能够从比我们发达的国家，比如中国那里获得更多的技术和经验上的支持。”

地方政府积极参与“一带一路”建设

近些年来，中国地方省市正在抓住“一带一路”重大合作倡议实施带来的新机遇，积极加强包括东盟在内的国际合作，力求在“一带一路”建设中有所作为，在开放中获得发展。连云港是中国首批14个沿海开放城市之一，港口是连云港最大的资源、核心竞争力。积极对接东盟国家，还将发挥这座港城在“一带一路”交汇点建设中对于中西部产业的辐射作用。

在农业合作方面，连云港也有其自身独特优势。连云港是国家重要的粮油、林果、蔬菜等农副产品生产基地，形成了优质的粮油、设施蔬菜、食用菌菇、特色畜禽、水产养殖等六大农业主导产业。农产品种类丰富，与东盟国家主要农产品形成鲜明的互补特色。据连云港市委常委王立斌介绍，连云港市农产品出口多年位居全省前列，获批国家首批农业对外开放合作试验区，正在成为农业国际合作的前沿与热点，希望与东盟在农业投资、贸易、技术、产能等领域持续深化合作，不断提升农业开放发展水平。

王立军还表示，今年9月20-22日，第21届江苏农业国际合作洽谈会将在连云港市举办，各地优质农产品都会在这里汇聚，希望东盟国家企业参会参展，共同打造“一带一路”农业国际合作典范，推动农业合作走深走实。

(责编：马靓辉(实习生)、徐祥丽)