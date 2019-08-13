驻法国使馆发言人就香港局势接受《人道报》采访

人民网巴黎8月13日电（记者李永群）8月12日法国《人道报》刊登对我驻法国使馆发言人有关香港局势的采访，内容如下：

一、中国政府如何看当前香港局势？

今年6月以来，围绕修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》问题，香港发生一系列游行示威活动，随后演变成暴力事件,并不断升级,场面触目惊心，令人发指。

香港特区政府修例是世界上任何国家和地区政府都拥有的基本立法权利。有人反对不足为怪。但在民主体制下，不同意见应该拿到议会去辩论，去表决，分出个“胜负”，而不应靠街头暴力把自己的意志强加于人。西方一些势力对暴徒的行径大加赞赏，称之为“美丽风景线”。这样的“美丽风景线”曾经出现在突尼斯、利比亚、埃及、叙利亚，名单很长。而当同样的打砸抢烧事件发生在西方国家时都无一例外遭到强力镇压。

二、您认为有可能对示威者进行政治调解吗？

不存在什么“政治调解”，因为这些暴乱分子的真实目的不是反对修例,而是在外国黑手策动和指挥下，颠覆香港特区政府，彻底搞乱香港，动摇中国对香港的主权，把香港从中国分裂出去。这是公然挑战中华人民共和国宪法和香港特区《基本法》。对此没有谈判余地，只有坚决反对。

三、一些香港青年领袖政见暧昧，您认为还有可能和他们对话吗？

这些所谓反对派的政见很明确，就是鼓吹“港独”。他们已经公然喊出“光复香港、时代革命”的口号了。香港正面临回归以来最严峻的局面。当前最急迫和压倒一切的任务，就是止暴制乱，恢复秩序，阻止香港滑向沉沦的深渊。

四、您认为“两制”能否以及如何共存？

香港实行“一国两制”的基础和前提是“一国”。如果破坏了“一国”，“两制”就无从谈起。中国政府坚定不移地在香港推进“一国两制”实践。我们正告各种“反中乱港”势力，切莫低估中国政府和人民捍卫国家主权、安全、统一，维护香港繁荣稳定的坚强意志和坚定决心，也正告某些外国势力，收回他们的黑手，停止干涉中国内政，停止挑动香港动乱。这样，“两制”才能顺顺当当地共处。

《人道报》（L’Humanité）创刊于1904年，是法国历史最悠久的主流媒体之一。

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